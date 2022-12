Les fans de Bradley Walsh sont choqués alors qu’il révèle des amis super stars qu’il connaît depuis qu’il est enfant dans un nouveau documentaire

Les fans de BRADLEY Walsh ont été choqués après qu’il ait révélé des amis super stars qu’il connaît depuis qu’il est enfant.

Le présentateur de télévision, 62 ans, a évoqué ses amitiés de jeunesse lors de sa nouvelle émission télévisée intitulée Bradley Walsh: The Laugh’s On Me.

Getty

Bradley Walsh a révélé ses amis célèbres dans sa nouvelle émission sur Channel 5[/caption]

Rex

L’émission de Channel 5 a été diffusée dimanche à 21 heures et Bradley a révélé qu’il connaissait l’icône de la pop Robbie Williams depuis l’âge de huit ans.

La star de Chase, Bradley, a déclaré qu’il avait rencontré Robbie par l’intermédiaire de son père artiste, Pete Conway.

Décrivant comment ils se sont rencontrés, la star a révélé: “Pete était l’hôte et le comparateur de tout le camp, il était comme le patron des divertissements…

“Il a dit” descends dans mon statique “- parce qu’à l’époque, vous aviez des caravanes statiques installées partout et vous pouviez vous y asseoir jusqu’à ce que vous alliez à des spectacles.

“Et assis dans le coin de son statique, regardant la télé, il y avait son garçon à huit ans.”

Pete a ensuite partagé: “Rob est venu et est resté avec moi et Bradley est entré un jour et j’ai dit:” Ce jeune homme payait le football pour Brentford “.”

Il a également été révélé que les garçons auraient un coup de pied ensemble contre la caravane statique, et Robbie regarderait Bradley faire du cabaret.

Bradley a parlé de sa vie et de sa carrière dans l’émission, et il a également révélé d’autres amis célèbres, dont le footballeur anglais Bob Booker et Vinny Jones.

Surpris par les relations avec les célébrités, une personne a écrit: “La dernière personne que je m’attendais à voir sur le programme à propos de Bradley Walsh était Bob Booker, les gros m8 en tant qu’enfants, apparemment avec un certain Vincent Jones.”

Un autre a déclaré: “Regarder le programme Bradley Walsh sur @channel5_tv Ravi de voir quel était son terrain préféré lorsqu’il jouait pour Brentford à l’époque !!! Bon garçon.”

Bradley a révélé le moment où il a réalisé que Robbie était également devenu un chanteur à succès.





Robbie a été réservé pour apparaître dans l’émission de Cilla Black avec Take That, et Bradley a déclaré: “Assez drôle… Robbie a-t-il dit” ça va Brad? Je suis allé ‘ouais, ouais Rob ça va?’

Robbie a demandé à Bradley: “Tu ne te souviens pas de moi?”

Bradley a répondu: “” Je sais que tu es évidemment de Take That “, et Robbie a alors dit:” Je suis le fils de Pete Conway. “

La réponse de Bradley, le favori de la télévision, a été : “Vous plaisantez !” Il a dit ‘non, non, non’. Tu aurais pu m’abattre avec une plume. Donc, je connais Rob depuis qu’il a environ huit ans.

Getty

L’émission de Bradley Walsh, The Laugh’s On Me, a exploré sa vie et sa carrière[/caption]