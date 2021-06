BOY George a stupéfié ses fans lors du talk-show ITV de Lorraine Kelly aujourd’hui alors qu’il révélait son âge réel.

L’icône de la musique a confirmé ce matin à une Lorraine extatique qu’il sortait un film sur sa vie, intitulé Karma Chameleon.

4 Les téléspectateurs ne pouvaient pas croire que l’icône qu’est Boy George a 60 ans Crédit : Rex

Pendant 40 ans, la star a fait des vagues avec sa musique emblématique avec Culture Club et la semaine dernière, le 14 juin, il a fêté ses 60 ans.

En parlant de ses nombreuses années de succès avec Lorraine, les téléspectateurs à la maison ne pouvaient pas vraiment croire que la star avait 60 ans.

Un téléspectateur a tweeté : « WOW ! vraiment jamais #Happy60th @BoyGeorge. »

4 Lorraine Kelly ne pouvait pas non plus croire son âge Crédit : Rex

Un deuxième a dit : « Pas question qu’il ait 60 ans ? »

« Il a 60 ans ?? interrogea un autre.

« Boy George a maintenant 60 ans * soupirs, le temps a passé si vite depuis que j’ai 11 ans, dansant et chantant sur son morceau Karma Chameleon dans ma chambre », a déclaré un autre.

Lorraine ne pouvait pas non plus croire son âge alors qu’elle s’asseyait en face de lui pour l’interviewer et en a parlé immédiatement.

4 La star est apparue dans un costume funky et un chapeau assorti Crédit : Rex

4 Il a également révélé qu’il sortait un film sur sa vie Crédit : Rex

Lançant la discussion sur sa tournée et son film à venir, Lorraine a déclaré: « Nous avons Boy George ici. Il a également eu 60 ans la semaine dernière, que se passe-t-il? »

Boy George a également révélé comment il avait passé son 60e anniversaire à dire qu’il était en Irlande pour filmer quelque chose pour la télévision, mais s’est assuré de passer du temps avec sa famille et ses amis.

Il a dit que c’était « très calme » ce qu’il aimait car « tout le monde me faisait pression pour organiser une grande fête qui semblait très inappropriée ».

Boy George a déclaré: « J’ai fini par passer un bel anniversaire parce que j’étais entouré de gens que j’aime et que je me sentais à l’aise. »

Lorraine a ensuite demandé à la star s’il était dans la fleur de l’âge, ce à quoi il a expliqué qu’il avait pu reprendre son métier d’auteur de chansons pendant le verrouillage car il ne pouvait pas faire de tournée.

Lorraine continue sur ITV demain à 9h.