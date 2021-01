BIING Empire ne peut pas arrêter de rire des scènes de « faux cris sans vergogne » alors que les acteurs pleurent sans une seule larme.

L’émission Netflix suit un groupe de personnes riches vivant à Los Angeles et a déjà a été critiqué pour avoir été «raciste» et «plein de stéréotypes».

Il plonge dans le monde de la riche communauté asiatique de Los Angeles et a captivé les téléspectateurs – révélant la pression exercée sur les stars pour répondre aux attentes de leurs parents et trouver le bonheur dans leur carrière et leurs relations.

Mais la série controversée montre souvent la distribution intensifiant le drame pour les caméras.

Sans dévoiler trop de spoilers, dans une scène, Kevin Kreider et Kane Lim sont chargés de devoir annoncer à leur ami des nouvelles dévastatrices et le couple en détresse s’essuie les yeux – mais les larmes ne coulent certainement pas.

Dans un autre moment tendu, ils tentent de réconcilier «reine de Los Angeles» Anna Shay avec son ennemi et DJ Kim Lee de «Calvin Harris d’Asie».

Le moment n’a pas réussi à tirer sur les cordes sensibles car encore une fois, les téléspectateurs n’étaient pas convaincus qu’il y avait une réelle émotion.

Un spectateur a souligné: « Bling Empire contient beaucoup de scènes de pleurs sans aucune larme. »

Comme un autre l’a dit: « Ce mf Kevin ne peut pas être Fr sur Bling Empire 😂😂 il n’y a pas eu de larmes du tout »

Un autre tweeté: « Tous les faux pleurs sur l’empire bling m’envoient (fou) »

D’autres ont souligné la star la plus détestée de l’émission, Andrew Gray, dont la relation chaude et froide avec Kelly Mi Li a été un point central de la série.

Ils ont tweeté: « Je n’ai même pas fini avec l’épisode 1 de Bling Empire et Andrew me fait beaucoup rire. Il est tellement manipulateur. Ces pleurs étaient sournois et tellement faux »

Comme l’a dit un autre: « Je regarde Bling Empire et Andrew est un psychopathe. Il est manipulateur avec ces fausses larmes de cul. Le premier épisode est juste plein de drapeaux rouges. Agresseur. J’espère qu’elle le larguera d’ici la fin de la saison. «

Andrew a été qualifié de «toxique» et de «briquet à gaz» après avoir crié à sa petite amie.

Andrew est parti Netflix les téléspectateurs ont horrifié quand il s’est lancé dans une tirade pleine de jurons à Kelly parce qu’elle ne lui a pas dit qu’elle était allée faire du shopping.

Kelly, 35 ans, avait fait voler l’acteur et producteur Andrew, 33 ans, pour la rejoindre à Paris en jet privé pour son anniversaire, dans le premier épisode de la nouvelle émission de télé-réalité.

Quand son amie, Anna, a invité Kelly à faire du shopping, Kelly a choisi de ne pas réveiller Andrew pour qu’il puisse dormir hors de son décalage horaire dans leur chambre d’hôtel.

En parcourant une bijouterie, Kelly a dit Anna: « Je suis tellement énervé. Andrew m’a envoyé un texto et il est tellement bouleversé que nous l’avons laissé. J’étais comme, ‘tu dormais’.

Andrew a alors appelé Kelly et a exigé: « Qu’est-ce qui se passe f ** k? »

Elle a répondu: « Je ne sais pas, qu’est-ce qui se passe avec toi? »

Il a rétorqué: « Votre manque d’efforts me rend fou. Vous pouvez facilement dire, je ne vais pas quitter cet hôtel, jusqu’à ce que je le dise à Andrew. Voudriez-vous que je vous fasse ça? Oui ou non? Je ne veux rien entendre d’autre que « oui » ou « non ». «

Kelly a déclaré plus tard dans un confessionnal: « Le décalage horaire est nul, alors quand Anna m’a demandé d’aller faire du shopping avec elle, j’ai pensé que je rendais service à Andrew en le laissant dormir. Mais je me suis trompé. »

Elle a dit plus tard à la caméra qu’Andrew «se mettait régulièrement dans ces mauvaises humeurs ou ces épisodes», ajoutant: «Malheureusement, ce n’est pas la première fois que Drew me crie dessus ou me parle de cette façon.

Andrew et Kelly ont commencé à se fréquenter en 2017. On ne sait pas s’ils sont toujours ensemble, car aucun des deux n’a clairement indiqué son statut sur les réseaux sociaux – bien qu’ils se suivent toujours sur Instagram.