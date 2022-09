Les fans de BLACKPINK et Jennie Kim fulminent alors que des photos privées présumées du rappeur sont divulguées; voici ce que nous savons

Les fans de BLACKPINK sont sacrément contrariés par YG Entertainment. Comme nous le savons, Jennie Kim et sa prétendue rumeur de rencontre avec le membre du BTS Kim Taehyung ont fait la une des journaux. Maintenant, l’invasion de la vie privée s’est intensifiée alors que certaines photos privées apparentes d’elle ont trouvé leur chemin sur Twitter. Le compte Gurumiharibo qui a affirmé qu’ils étaient en couple a publié une photo où l’on peut voir une fille prétendument comme Jennie Kim dans une baignoire. Cela a enragé les fans de Blackpink et Jennie. C’est inquiétant sur les deux plans. Si c’est bien elle, alors les fans s’inquiètent du type de contenu qui pourrait être piraté, et si quelqu’un édite ses photos, c’est diffamatoire et outrageant la pudeur d’une femme.

Jennie Kim a été super occupée avec le retour de Blackpink et ses projets aux États-Unis. L’idole qui a fait ses débuts d’actrice en Occident avec la série HBO de The Weeknd, The Idol jongle avec un certain nombre de choses. Le problème est qu’aucune des célébrités n’a commenté la question, et les agences en question non plus. HYBE est par ailleurs très prompt à rejeter les rumeurs mais est resté silencieux ici. Certains fans se demandent même s’il s’agit d’une sorte de jeu médiatique en question ici. Mais, en général, les fans demandent aux gens de ne pas diffuser de photos privées de la femme qui serait Jennie Kim sur les réseaux sociaux. Jetez un œil aux tweets…

J’espère que Jennie ne renouvellera pas son contrat @ygent_official Parce que tu ne la mérites pas. Aikee ?? (@jnkmace) 20 septembre 2022

@ygent_official La vie privée de JENNIE continue d’être violée, pourriez-vous s’il vous plaît intenter des poursuites judiciaires contre les personnes qui diffusent ses photos et vidéos privées ? JENNIE est une artiste sous votre label et défendre la vie privée de vos artistes devrait être le strict minimum. JENNIE L’IDOLE (@Anii_ya_) 20 septembre 2022

S’il vous plaît, arrêtez d’ignorer le problème des fuites de confidentialité de JENNIE et arrêtez de renoncer à la sécurité de l’artiste. Veuillez prendre des mesures efficaces dès que possible et intenter une action en justice si nécessaire, MERCI D’AGIR !@ygent_official | ia (@jnkleaveygent) 20 septembre 2022

YG est connu pour ne pas se soucier des problèmes de rencontres et s’ils vont poursuivre gurumi pour avoir piraté le téléphone de Jennie, c’est indirectement, ils confirment le problème Blinkblink (@Blinkbl03528679) 20 septembre 2022

Le rappeur est l’une des idoles coréennes les plus populaires au monde. Dans le passé, Jennie Kim a été liée à GDragon et KAI d’EXO. En fait, on dit que G-Dragon et elle se sont séparés il y a quelques mois. La confidentialité est un énorme problème lorsqu’il s’agit de célébrités, alors espérons que tout le monde reste en sécurité.