Les fans de BLACKPINK deviennent gaga sur la vignette du teaser ‘Pink Venom’

Le teaser du clip “Pink Venom” de BLACKPINK vient de tomber et la vignette sur YouTube présentait le visage de Jisoo dans un masque d’avant-garde. Inutile de dire qu’il est devenu un succès instantané parmi les fans de BLACKPINK ou BLINKS qui attendent avec impatience la sortie du clip vidéo. Le groupe de K-pop devrait faire son retour ce mois-ci avec un single de pré-sortie intitulé Pink Venom. Pour ceux qui ne le savent pas, le morceau pré-sorti sera suivi d’un album complet en septembre. Dans le teaser du single, les membres du groupe apparaissent sous leur meilleur jour, et dans de magnifiques avatars.

LA PUISSANCE JISOO OMG pic.twitter.com/AJofag9FOH — JS1 (@jisoothemilf) 16 août 2022

tout le monde dit que ça va être l’ère de kim jisoo et je ne pourrais pas être plus d’accord pic.twitter.com/MX0qZwMisp – le pont de jisoo (@jskonly) 16 août 2022

L’AIR QUE NOUS RESPIRONS EST KIM JISOO Sooyas : JISOO : pic.twitter.com/7eyPeLwvNn — chi-chi 🐰 (@quaackoUni) 16 août 2022

tu sais que ça va être une chanson emblématique quand THEE KIM JISOO est la vignette du teaser mv pic.twitter.com/i2l7y8CI64 – le pont de jisoo (@jskonly) 16 août 2022

hm ouais ce sera définitivement l’ère de jisoo .. le tueur principal pic.twitter.com/kINzazlMwM — ً (@GODTIERJISOO) 16 août 2022

jisoo frappe si différemment cette époque… pour la nième fois, c’est son époque. | MV VENOM ROSE TEASERpic.twitter.com/nTxaUlQSy8 — ` (@JISOOSUNSHINES) 16 août 2022

Rose, Jennie, Jisoo et Lisa ont pris d’assaut Internet avec leurs féroces avatars dans des tenues roses. Les teasers ont des filles assises dans des cubiques en verre transparent qui ont des fissures. Jisoo arbore un look de cheveux attachés, tandis que Jennie peut être vue dans un ensemble assorti rose. Rose a laissé tout le monde sous le charme en tirant ses cheveux blonds en queue de cheval et en balançant des bottes à hauteur du genou avec la plus grande flamboyance. Lisa a abandonné sa frange et a opté pour des cheveux bruns ouverts et ondulés.

Selon leur label, YG Entertainment a promis que le groupe de K-pop reviendrait cette fois de manière plus grande et meilleure. Après la sortie du single, BLACKPINK a une tournée mondiale à partir du 15 octobre à Séoul, en Corée du Sud, qui se poursuivra jusqu’en juin de l’année prochaine.

Pendant ce temps, le morceau de pré-sortie Pink Venom sortira le 19 août à 9h30 IST. Leur deuxième album, Born Pink, sortira le 16 septembre.

