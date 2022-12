Les fans de Bigg Boss 16 réagissent après que Tina Datta a exposé Shalin Bhanot

Les fans de Bigg Boss 16 ont réagi lorsque Tina Datta a réintégré la série après son expulsion. Cependant, ils sont ravis de voir la réaction de Shalin après le retour de Tina Datta alors qu’il disait à tout le monde qu’il n’aimait jamais l’actrice.

Dans la promo partagée par la page officielle de Colors TV, on peut entendre Shalin Bhanot dire qu’il ne parlera pas à Tina après être sorti car il ne l’a jamais aimée. Après le retour de Tina Datta, elle dit à Shalin Bhanot qu’elle a tout vu et sait maintenant à quel point l’acteur est faux.





Maintenant, les internautes ont également réagi au clip, l’un d’eux a écrit : “Ky khel rah ho aap bhi bigboss solid”. Le deuxième a dit: “J’espère que Tina joue mieux maintenant.” Le troisième a dit: “Itnaaaaaa exagère shalin omg … Fir se zelna pdega in dono k fackness ko uffff.”

LIRE : Bigg Boss 16 : Qui est Zuzu ? Le petit ami présumé de Tina Datta déclenche un festival de mèmes, l’actrice se fait brutalement troller

Le quatrième a dit, “hun log pgl h vote karke our kiya fhir big ne bulaya matlab vooting ka fayda kya vote hi na karo.” Le cinquième a dit: “Shalin nhi bjana tha Teena est faux.” Un autre a dit : « Gjb Topi waaj insan h Shalin ».

Plus tôt, vendredi, elle a accusé Shalin Bhanot de l’avoir maltraité et elle a voulu prendre position contre lui. Cependant, Tina refuse de le faire, et la raison qu’elle a donnée était que Shalin est la «seule personne» pour lui dans la maison. C’est exactement ce qui a irrité les internautes. Ils sont furieux du fait que comment Tina peut dire du mal d’une personne qui l’a soutenue tout au long du voyage.

Après la fin de l’épisode, les internautes ont rapidement noté leur point de vue sur Tina sur les réseaux sociaux. Un utilisateur a écrit : “Tina est nourrie à la cuillère par #SalmanKhan et encore une fois, les deux ont blâmé #ShalinBhanot… et l’ont dépeint de façon négative… .” Un autre utilisateur a écrit : “Tina a jeté Shalin sous le bus… hadd ho gae hai bhae. Il est le seul à vous avoir soutenu derrière votre dos, madame. Personne ne fait ça dans cette émission #ShalinBhanot #TinaDatta #BiggBoss16.” Un internaute a ajouté : “Alors Tina a de nouveau accusé #ShalinBhanot derrière son dos à #SalmanKhan qu’à cause de lui, son jeu est entravé… Dans ce cas, Shalin a raison d’expulser Tina si Makers lui a donné le pouvoir… Personne ne devrait demander la raison de sa décision.”