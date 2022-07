Les fans de Big Brother sous le choc après que Paloma Aguilar ait mystérieusement disparu des flux en direct au milieu d’allégations de «racisme»

Les fans de BIG Brother ont été sous le choc après avoir appris que Paloma Aguilar aurait pu quitter le match.

Le concurrent n’a pas été vu sur les caméras cachées de la maison et maintenant les flux en direct sont en panne.

Paloma Aguilar aurait quitté la maison Big Brother

Taylor Hale a été victime d'intimidation et de racisme de la part de Paloma et d'autres invités

Paloma pourrait être hors jeu mercredi soir, selon Big Brother Network.

Le départ possible de Paloma de la maison après que les fans ont allégué qu’elle avait décrit un comportement controversé envers le candidat Taylor Hale.

Aucune confirmation de CBS n’a encore été émise.

Le jeune homme de 22 ans est entré dans la salle du journal vers 14 heures hier et n’avait pas été revu depuis.

Les invités ne parlaient de son absence que cinq heures plus tard environ.

Ameerah Jones et Kyle Capener ont finalement rompu leur silence à ce sujet.

Ils ont discuté de la façon dont ils avaient besoin de Paloma pour rester dans le match.

Avant que les flux ne coupent cette conversation, Kyle a mentionné que la production avait dit qu’ils devaient parler à Paloma.

Le 13 juillet vers 20h43, heure de Big Brother, les flux sont coupés aux caméras pour animaux de compagnie, ce qui signifie généralement qu’une compétition ou un événement qui prendra beaucoup de temps se déroule.





Depuis ce matin, les flux en direct ne se sont pas rallumés.

Cela pourrait être dû au fait que l’émission de ce soir est en direct et qu’ils pourraient parler du départ supposé de Paloma pendant cette période.

Lorsque les flux ont été coupés, les fans ont commencé à se méfier et ont cherché des indices sur Internet.

Environ une heure plus tard, une page Twitter de confiance de Big Brother, Hamster Watch, a tweeté: “Une source m’a informé que Paloma était partie.”

On ne sait pas, cependant, si elle s’est auto-évictée ou si on lui a demandé de partir.

LES FANS RÉAGISSENT

Les fans de Big Brother se sont rendus sur Reddit et Twitter pour discuter du possible départ choquant de Paloma.

“C’était une montre amusante au début, mais cela devenait de plus en plus inquiétant. La regarder va me manquer, mais la santé mentale est une priorité. J’espère qu’elle obtiendra toute l’aide dont elle a besoin », a écrit un fan.

Un utilisateur de Twitter a déclaré: «Wow, je viens de voir Paloma partir. Ma seule question est de savoir comment filtrent-ils ces personnes ? Toute cette semaine a été difficile à regarder à bien des égards à cause de leurs choix. #BB24″

“Je suppose que ce n’est pas une fille”, a déclaré un fan, en référence au nom de son alliance.

« Omg, je prie pour que ce soit vrai. Elle s’autodétruit sous nos yeux et il vaut mieux qu’elle ne soit pas là », a déclaré un fan inquiet.

Un fan sur Twitter a simplement demandé : « ATTENDEZ PALOMA A GAUCHE LE SHOW ???? #bb24. »

Un fan inquiet de Reddit a déclaré: “J’espère vraiment qu’elle va bien si cela finit par être vrai.”

“Un coup dur pour la valeur de divertissement de cette saison si c’est vrai, mais si la santé et la sécurité d’un joueur sont en danger, c’est évidemment plus important. J’espère que tout va bien », a écrit un autre.

MAUVAIS COMPORTEMENT

Le départ possible de Paloma de la maison survient après que les fans ont allégué qu’elle avait décrit un comportement controversé envers le candidat Taylor Hale.

Certains de ses comportements signalés incluaient de penser qu’ils étaient «dans une simulation» et de vouloir «mettre des chaises près de la piscine pour voir si c’était réel».

D’autres téléspectateurs pensent que ses actions étranges sont dues à un manque de sommeil.

Pendant ce temps, Paloma, avec Alyssa Snider, 24 ans, a qualifié Taylor de “fille de concours” au lieu de son nom, après avoir dit à la maison qu’elle avait remporté Miss Michigan.

Quelques heures seulement après avoir emménagé dans la maison, les femmes ont été entendues sur les flux donnant à Taylor le surnom.

“Une autre chose est avec ‘pageant girl’, c’est comme si nous devions aussi bien nous entendre avec les gars. Comme si elle ne pouvait pas dominer en étant comme la séductrice des gars », a déclaré Paloma.

Plus tard dans la journée, Paloma et Jasmine Davis, 29 ans, semblaient se moquer du la façon dont Taylor marche.

Se moquant de leur compatriote, Paloma a déclaré: “Elle est passée à côté de moi et était comme …”

Puis elle se mit à incliner la tête d’un côté à l’autre pendant que Jasmine riait.

“Je jure qu’elle le fait partout où elle va”, a poursuivi la jeune femme de 22 ans.

“Hier, elle était dans la réserve et était comme…”

Paloma passa la tête en avant et en arrière et marcha lentement, puis se retourna comme quelqu’un le ferait dans un concours.

Jasmine a continué à rire alors que Paloma disait “C’est comme une courbure sur le dos” et a commencé à montrer sa marche.

Elle faisait également partie d’une alliance appelée les Girl’s Girls, qui n’excluait que deux femmes, Taylor et Nicole Layog, 41 ans.

Paloma a dit au HOH à un moment donné qu’il avait besoin de mettre Taylor parce qu’elle “me fait peur à moi et à tout le monde”.

SPECTACLE DE CE SOIR

Un épisode d’expulsion en direct de Big Brother est diffusé à 21 heures ce soir.

Taylor et Terrance Higgins sont sur le bloc, mais l’animatrice Julie Chen Moonves a taquiné le soir de la finale que cela ne signifie pas qu’ils seront les premiers à rentrer chez eux.

Alors que l’expulsion est toujours prévue ce soir, rien n’est confirmé.

Paloma était l’une des trois castmates qui faisaient partie du Backstage Twist.

Julie a dit à quiconque était impliqué dans la torsion qu’ils ne pouvaient pas monter sur le bloc ou être un candidat de remplacement, mais qu’ils ne pouvaient pas non plus participer à des compétitions.

Le vrai problème, c’est qu’elle a dit que cela ne voulait pas dire qu’ils ne pouvaient pas rentrer chez eux le soir de l’expulsion.

Ce sont toutes les informations que les téléspectateurs ont reçues, donc ce qui se passera avec la torsion de ce soir, maintenant que Paloma est partie, est incertain.

Paloma a été entendue sur les flux en direct disant aux invités de la voter si cela faisait partie de la torsion.

La raison de son départ est actuellement inconnue.

Paloma Aguilar a affiché un comportement erratique dans la maison

Paloma Aguilar était l'une des 16 personnes de la saison 24

Big Brother est diffusé les dimanches et mercredis à 20h et les jeudis à 21h