Les fans de BIG Brother ont expulsé le deuxième colocataire de la maison de télévision lors d’une expulsion choc.

Les présentateurs AJ Odudu et Will Best ont animé l’émission en direct ce soir alors que Zak et Henry faisaient face au vote du public.

ITV

Le deuxième colocataire a été expulsé du Big Brother[/caption]

ITV

AJ et Will ont donné à Zak ses ordres de marche depuis la maison[/caption]

ITV

Il a été immédiatement expulsé du complexe où ils ont été accueillis par les hôtes et la foule qui les attendait.[/caption]

Ils ont été expulsés après avoir reçu le plus grand nombre de candidatures de la part de leurs camarades.

Et dans un résultat choquant, AJ et Will se sont rendus en direct à la maison pour révéler que Zak avait reçu le plus de votes des téléspectateurs.

Le mannequin de 28 ans a été immédiatement expulsé du complexe où il a été accueilli par les hôtes et la foule qui les attendait.

Suite au résultat, les téléspectateurs de Big Brother se sont tournés vers les réseaux sociaux pour partager leur réaction à la nouvelle.

L’un d’eux a déclaré : « Je ne voulais pas qu’Henry ou Zak partent, Kerry aurait dû être expulsé, pas l’un ou l’autre. J’avais Zak et Henry dans mes favoris, c’était tellement injuste.

Un deuxième a écrit : « Des fulminances discrètes n’auraient pas dû inciter l’un ou l’autre à être expulsé en premier lieu. Mais Zak méritait certainement de rester.

« Zak aurait dû rester là-bas plus longtemps », a déclaré un troisième.

Tandis qu’un quatrième commentait : « Désolé mais qu’y avait-il pour ne pas aimer chez Zak ???? Le grand public peut aller en enfer comme d’habitude.

Après avoir quitté la maison, Zak a été immédiatement grillé par AJ et Will.

La semaine dernière, Farida est devenue la première colocataire à être expulsée après avoir perdu face à sa rivale Kerry.

Big Brother continue maintenant sur ITV2 avec Late and Live.

ITV

Zak a été immédiatement interviewé par Will et AJ après son expulsion[/caption]