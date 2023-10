Les fans de Big Brother sont sous le choc alors que un nouveau triangle amoureux surprenant émerge après la bombe de nomination

Les FANS de Big Brother ont été stupéfaits alors qu’un nouveau triangle amoureux semblait émerger dans la série.

Il semblait qu’une connexion pouvait se former entre deux nouveaux colocataires, même si l’un d’entre eux développait déjà une « connexion » avec quelqu’un d’autre dans la maison.

Jordan de Scunthorpe semble s’être retrouvé coincé entre deux prétendants potentiels dans la maison.

Les fans l’ont vu construire une amitié très étroite avec Henry, beaucoup spéculant même qu’un lien romantique pourrait se développer entre les deux.

Henry a même admis lors d’une conversation avec Kerry, 40 ans, qu’il avait établi une « connexion » et semblait faire allusion à une étincelle romantique.

Cependant, dans une tournure choquante, Jordan semble également avoir un œil sur Matty alors que le couple a eu une conversation profonde et intime dans la chambre et cela a amené les fans à prédire un nouveau triangle amoureux choquant dans l’émission ITV2.

Jordan a dit à Matty : « Tu es tellement cool ! »

Matty et Jordan ont ensuite ri en parlant de leurs propres antécédents tandis que Jordan racontait à sa co-star son parcours de sortie.

À un moment donné, Jordan a même posé sa main sur la tête de Matty alors que la conversation s’intensifiait.

Pendant la conversation agréable, la caméra a continué à filmer Henry alors qu’il semblait suivre la conversation depuis un lit à proximité, beaucoup affirmant qu’il était jaloux et envieux de ce qui se passait.

Écrivant sur X – anciennement Twitter – à propos de la nouvelle connexion qui se forme, l’un d’eux a déclaré : « Ce n’est pas Henry qui est jaloux et continue de regarder Jordan et Matty flirter, mon Dieu, le triangle amoureux de tout cela… »

Un autre a ajouté : « Est-ce que Jordan flirte avec Henry ? Juste devant son mari Henry ? Le manque de respect.

Comme un troisième l’a écrit : « IL CONTINUE DE COUPER LE VISAGE DE HENRY PENDANT QUE JORDAN ET MATTY FLIRTENT. »

Avant qu’un quatrième ne dise : « Les gens peuvent-ils arrêter de qualifier la situation de Jordan, Matty et Henry de « triangle » parce qu’il s’agit littéralement d’une ligne droite.

« Jordan et Matty s’apprécient mutuellement, et Henry n’est qu’un point sur le côté. »

Jordan et Henry seraient tous deux célibataires tandis que Matty entretiendrait une relation ouverte avec son petit ami, ce dont il a longuement parlé à la maison.

Tout cela survient alors qu’Henry a découvert qu’il ferait face au vote du public aux côtés du mannequin Zak, 28 ans.

Zak a accumulé cinq voix et Henry a obtenu quatre nominations.

L’un d’eux sera expulsé de la maison ce vendredi lors de l’émission d’expulsion en direct, animée par AJ Odudu et Will Best.

