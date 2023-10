Les fans de Big Brother sont partis en colère lorsqu’ils ont remarqué une habitude « ennuyeuse » de colocataire et ont dit « arrêtez ça » – l’avez-vous remarqué ?

LES TÉLÉSPECTATEURS de Big Brother sont restés en ébullition après avoir pris l’habitude ennuyeuse de colocataire.

Les fans de l’émission ITV2 ont regardé les colocataires se relayer pour nommer, mais n’ont pu s’empêcher d’être distraits par un événement très inhabituel.

ITV

Les colocataires applaudissaient tous à chaque fois que quelqu’un revenait de la salle du journal.[/caption] ITV

Cela a amené les fans à se demander pourquoi ils faisaient cela[/caption]

Les stars de la série sont entrées dans la salle du journal pour donner les raisons complètes et franches de leur candidature avant de retourner dans la salle de séjour principale.

À leur retour, ils ont été accueillis par des applaudissements enthousiastes de la part de leurs camarades.

Ils ont crié et crié en faisant toute une histoire avec les colocataires après leur nomination.

Cela a froissé les fans alors qu’ils se demandaient tous pourquoi ils le faisaient.

La nomination est une tâche hebdomadaire vitale de l’émission de téléréalité à laquelle tout le monde est tenu d’y participer.

S’adressant à X – anciennement Twitter – un téléspectateur a déclaré à propos des interactions bizarres : « Les colocataires applaudissant quelqu’un quand il revient de sa candidature m’énervent vraiment. »

Un deuxième a ajouté : « Ces applaudissements après leur nomination sont bizarres. »

Tandis qu’un troisième écrivait : « Arrêtez d’applaudir. FFS.

Avant qu’un quatrième intervienne pour dire : « Pourquoi applaudissent-ils et disent-ils bravo après avoir nommé quelqu’un ?

Zak a accumulé cinq voix et Henry quatre nominations et sera donc confronté au vote du public cette semaine.

Jordan, Kerry, Matty, Paul et Trish en ont tous gagné trois tandis que Hallie, Noky et Olivia en ont eu deux.

Yinrun, Dylan, Tom, Jenkin et Chanelle étaient les seuls colocataires à n’avoir reçu aucune nomination.

Zak ou Henry seront expulsés de la maison ce vendredi lors de l’émission d’expulsion en direct, animée par AJ Odudu et Will Best.

ITV

Colocataires nominés pour la deuxième fois[/caption]