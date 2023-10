Les fans de Big Brother sont déconcertés alors que l’hôte « disparaît » la deuxième nuit sans explication

Les fans de BIG Brother ont été perplexes car l’un des hôtes a disparu juste une nuit après le coup d’envoi du programme.

AJ Odudu et Will Best ont fait leurs débuts en tant que nouveaux présentateurs de Big Brother hier soir, mais Will était introuvable lorsque les fans ont regardé l’épisode d’aujourd’hui de Late and Live.

ITV

AJ présentait seul sur Big Brother ce soir

Les fans se demandaient ce qui était arrivé à Will

Les téléspectateurs étaient confus de voir la glamour AJ monter seule sur scène.

Les patrons du spectacle n’ont fait aucune mention de l’absence de Will, ce qui a rendu sa disparition encore plus étrange.

Un fan s’est demandé : « Will Best a-t-il déjà été abandonné ? Ou est-il dans les tournages de la caméra ? C’est un peu inhabituel de ne pas dire s’il est absent pour cause de maladie ou autre.

Un autre téléspectateur concerné a écrit : « OÙ EST LA MEILLEURE VOLONTÉ ? »

Un troisième a pleuré : « Où est Will Best ce soir ? C’est un si bon présentateur et pourtant ce soir, il n’y a aucune mention de lui.

Un autre encore a plaisanté : « Ils ont déjà limogé Will Best ?

Cependant, certains fans de télé-réalité ne manquaient pas la personnalité de la télé.

Un téléspectateur a félicité sa co-star en disant : « Je ne sais pas où est Will Best, mais AJ est clairement plus que capable de porter la série toute seule. »

Un autre a fait le commentaire impertinent : « Will Best ne manque même pas. La série semble plus forte avec juste AJ.

Le compte Big Brother Gossip sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, a affirmé que Will et AJ animeraient à tour de rôle le segment Late et Live de l’émission et qu’il serait de retour sur les écrans demain soir.