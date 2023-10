Les fans de Big Brother sont convaincus qu’ils ont trouvé un « indice » qui partira lors de la prochaine émission d’expulsion en direct

Cela survient après que les téléspectateurs ont été stupéfaits lorsque Hallie a reçu le coup de pied de la maison hier soir.

ITV

ITV

Alors qu’AJ Odudu et Will Best parlaient à la maison pour annoncer qu’Hallie était le troisième colocataire à être expulsé, le public a fait part de ses sentiments très verbalement.

C’est toujours une coutume de Big Brother que le public chante pour l’expulsion de son colocataire le moins préféré.

Pendant les pauses prévues du présentateur, on pouvait distinctement entendre les fans scander Kerry pour qu’il parte, ce qui a également été entendu par tous les colocataires.

Ils se sont rendus en masse sur X/Twitter pour prédire qu’elle serait la prochaine à être expulsée de la maison Big Brother.

Un fan a déclaré : « Kerry sera certainement le prochain à être expulsé – Faites chanter à nouveau Kerry cette semaine ! »

Un deuxième a déclaré : « Encore plus, faites chanter Kerry dans la foule – je pense qu’elle sera la prochaine. »

“Faites sortir Kerry des chants et Hallie est expulsée – Kerry a bel et bien été mis à terre”, a écrit un troisième.

Un quatrième s’est senti désolé pour Kerry : « Je me sentais un peu mal de chanter pour faire sortir Kerry. »

Cette dernière théorie des fans intervient après que Kerry a été accusé par les téléspectateurs d’être « faux » suite à l’expulsion de la semaine dernière, qui a vu Zak partir.

Malgré les affrontements précédents dans la maison, elle a laissé entendre qu’elle aimerait ramener le mannequin Zak dans la maison.

Mais les fans n’en ont rien compris.

L’un d’eux était furieux : « Kerry est tellement fausse en disant qu’elle ramènerait Zak #BBUK. »

“Kerry a dit qu’elle ramènerait Zak dans la maison après tout ce qu’elle a dit sur lui… maintenant, qui est faux”, a noté un deuxième.