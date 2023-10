Les fans de Big Brother repèrent une nouvelle querelle disant que son colocataire va « perdre » avec son rival cette semaine

Les fans de BIG Brother pensent avoir repéré les premiers stades d’une nouvelle querelle qui se prépare dans la maison.

Kerry a frotté les candidats dans le mauvais sens, et cela semble s’épuiser pour Dylan.

La responsable du NHS s’est mise en colère lors du défi du camp Happy Happy Happy et a crié après ses colocataires dehors sous la pluie.

En remarquant les expressions faciales de Dylan, les fans pensent qu’il est sur le point de se brouiller avec Kerry.

« Le visage de Dylan à Kerry alors », a écrit l’un d’eux avec un visage riant et pleurant.

Un autre a ajouté « oh Dylan DÉTESTE Kerry », tandis qu’un troisième a écrit : « Je pense que Dylan en a assez de Kerry maintenant et il va la nommer pour un gars handicapé, vous ne l’entendez pas gémir une fois, il s’entend toujours et assez heureux des choses.

Dans l’émission d’hier soir, le groupe avait pour mission de dormir à la belle étoile, qu’il pleuve ou qu’il vente et, malheureusement pour eux, c’était la première solution.

Kerry a qualifié cela de « la pire tâche jamais réalisée » et a demandé au groupe de jouer à la pierre, au papier et aux ciseaux pour décider quels colocataires bénéficieraient de privilèges spéciaux de glamping.

Vêtue d’un imperméable fluo trempé, elle a crié : « Oh va te faire foutre, va te faire foutre. Je sais ce que tu fais, tu veux que je perde ma merde.

«Quelqu’un fait juste des ciseaux à papier. Faites-le, tirez.

Plus tard dans la nuit, Kerry, atteinte de sclérose en plaques, a été victime d’une farce de sa propre équipe de glamping à l’intérieur de la maison.

Lorsqu’elle a quitté la pièce, ils ont caché son matelas et sa couette, ne lui laissant qu’une table en bois dur pour dormir.

À son retour, elle a immédiatement demandé ce qui s’était passé et, à travers des rires étouffés, Jenkin a expliqué comment l’autre équipe avait choisi de lui retirer ses affaires.

Kerry fulminait : « Et ils ont choisi la pauvre putain de personne handicapée. Putain de fille en scooter.

Jenkin a poursuivi: « Nous avons dû monter à l’étage et ces deux hommes sont simplement entrés, ont ramassé votre matelas et sont sortis. »

Frappant sur son lit, Kerry dit : « C’est plus dur que le sol dehors. Putain de connards.

Les téléspectateurs ont qualifié Kerry de « fausse » et l’ont accusée de « jouer aux caméras » alors qu’elle se plaignait de cette tâche.

L’un d’eux a déclaré : « Une des raisons pour lesquelles je pense que Kerry est si peu sympathique est qu’elle ne semble pas du tout authentique. Je pense qu’elle joue devant les caméras et essaie d’être le prochain GC.

Un deuxième a écrit : « Kerry change d’émotion toutes les 3 minutes, mon Dieu, elle est tellement fausse ! »

« Il devient de plus en plus évident à chaque épisode que Kerry est faux et qu’il met tout cela devant les caméras et cela me rend fou », a déclaré un troisième.

Tandis qu’un quatrième a commenté: « J’ai besoin que Kerry y aille cette semaine, elle est fausse, elle joue et ruine la série. »

Big Brother continue sur ITV2 et ITVX.