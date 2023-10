Les fans de Big Brother prédisent une romance entre Zak et Noky après avoir repéré un moment intime

Les fans de BIG Brother ont prédit qu’une romance pourrait être envisagée entre Zak et Noky.

Au cours de l’épisode de ce soir, les téléspectateurs l’ont vue passer ses doigts dans son cheveux – alors qu’ils étaient au lit dans le cadre d’un défi.

ITV2

Zak s’est fait masser la tête par Noky[/caption]

Prendre à Twitter pour discuter du potentiel, une personne a écrit : « noki et zak ??? vous n’offrez pas de coups de tête à quelqu’un que vous ne trouvez pas attirant, madame.

Un deuxième a dit : « Oh Zak et Noky ??? »

Tandis qu’un troisième ajoutait : « Maintenant, Noky et Zak seraient si mignons ensemble… Quelqu’un a-t-il vu la vision ? »

Cependant, leurs espoirs pourraient être déçus car il a été entendu parler de sa petite amie lors de la diffusion en direct d’hier soir.

Au cours de l’épisode de ce soir, les colocataires ont dû participer à un test d’endurance.

On a dit au groupe : « C’est Big Brother. Colocataires, la clé pour vivre harmonieusement dans ma maison est de se connaître de fond en comble. Et dans le cas d’aujourd’hui, le haut et la queue.

« Tous les colocataires peuvent-ils s’installer confortablement dans le grand lit ? Le dernier colocataire au lit gagnera un cadeau très spécial.

Si un colocataire sort du lit ou s’endort, il est disqualifié.

Cependant, immédiatement après le début de la tâche, l’écrivain culinaire Henry, 25 ans, sort du lit et dit : « Eh bien, je ne suis pas très à l’aise, alors je vais sortir. »

Il est bientôt suivi par l’avocat Jordan.

Quand se maquiller L’artiste Farida dit : « Jordan, nous t’aimons », il répond : « Merci. Vous allez tous bien aussi, mais je ne veux pas être dans un lit avec vous tous.

Tout au long de la journée, Big Brother tentera d’attirer les colocataires hors du lit avec la tentation de friandises, notamment un plateau de fromages, un café, un smoothie et une partie du contenu de la valise explosée de Jenkin.

ITV2

Noky a tiré la langue à un moment donné[/caption] ITV2

Les fans pensent que Noky pourrait avoir un faible pour Zak[/caption] ITV2

Zak a une petite amie dans le monde réel[/caption]