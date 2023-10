Les fans de Big Brother donnent leur verdict sur les nouveaux hôtes AJ et Will alors qu’ils font leurs débuts dans l’émission spéciale Best Bits

Les fans de BIG Brother ont rendu leur verdict sur les nouveaux hôtes AJ Odudu et Will Best alors qu’ils faisaient leurs débuts ce soir.

AJ, 35 ans, et Will, 38 ans, sont les nouveaux visages de l’émission ITV2, qui revient dimanche sur les écrans après une pause de cinq ans.

ITV

Mais avant le spectacle de lancement, ils ont présenté ensemble le spécial Biggest Best Bits.

Les téléspectateurs ont certainement été impressionnés par leurs compétences de présentation et se sont adressés à X – anciennement Twitter – pour les féliciter.

L’un d’entre eux a écrit : « Je suis tellement heureux pour AJ et Will ! Je pense qu’ils vont être géniaux », avec un autre ajoutant: « Je pense qu’aj et will sont déjà absolument fabuleux. »

Quelqu’un d’autre a accepté : « Tbf, j’apprécie vraiment AJ & Will, ils semblent vraiment aimer la série. »

Un quatrième a déclaré : « Je suis agréablement surpris. AJ et Will ont une GRANDE alchimie ensemble. Je les aime. »

Big Brother diffusera cette année sa vingtième série sur ITV2 après avoir bénéficié de passages sur Channel 4 et Channel 5.

Le Sun a révélé plus tôt ce mois-ci comment l’émission serait également diffusée simultanément sur la chaîne principale ITV1 dans le but d’augmenter les audiences.

Il s’agit de l’emplacement le plus important jamais attribué à BB.

Un initié de la télévision a déclaré : « ITV voulait s’assurer que le retour se déroule en beauté afin de donner le coup d’envoi en lui donnant la place la plus médiatisée possible.

« Ils espèrent qu’un début sensationnel attirera le maximum de téléspectateurs sur la chaîne principale, puis les amènera sur ITV2 pour le reste de la série.

«C’est quelque chose qui n’a jamais été fait auparavant. Même lorsque Love Island était au sommet de sa puissance d’attraction, elle n’a jamais eu d’émission de lancement sur ITV1.

« Les patrons veulent vraiment que le redémarrage de BB fonctionne et espèrent qu’il se révélera tout aussi sensationnel que lors de son lancement il y a 23 ans. »

Big Brother commence dimanche à 21h sur ITV2 et ITVX. La soirée de lancement sera également diffusée sur ITV1.

ITV

Big Brother est de retour sur nos écrans ce week-end[/caption]