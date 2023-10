Les fans de Big Brother dénoncent un « faux » colocataire pour avoir « joué devant les caméras » lors de leur dernière tâche

Les fans de BIG Brother ont fustigé un « faux » colocataire et l’ont accusé de « jouer devant les caméras ».

L’émission de téléréalité s’est poursuivie lundi soir alors qu’une nouvelle semaine commençait dans la maison de télévision.

ITV

Kerry n’a pas été impressionnée lorsqu’elle a appris la nouvelle tâche qui agaçait les téléspectateurs à la maison.[/caption]

Les téléspectateurs d’ITV2 ont regardé les colocataires se réveiller et découvrir que le jardin avait été transformé pour la dernière tâche.

Cela verrait les colocataires participer au camping – ce qui les impliquait de dormir à la belle étoile.

Expliquant le défi posé au casting, Big Brother a déclaré : « Colocataires, bienvenue au Happy Happy Happy Camp de Big Brother. Il est temps de profiter de mon superbe séjour britannique.

« Comme vous pouvez le constater, ma maison s’est transformée en le camping le plus joyeux qui soit. Au cours des prochains jours, vous ne ferez qu’un avec la nature – vivre et respirer tout ce qui est à l’extérieur.

« Les règles de cette tâche sont simples. Tout ce que vous avez à faire est de vous asseoir, de vous détendre et vous devez rester heureux, heureux, heureux. Dans le plus pur style britannique de staycation, ce soir, vous dormirez tous à la belle étoile.

Après que Big Brother ait annoncé la nouvelle tâche de magasinage à la maison, Kerry était immédiatement moins qu’heureuse.

Elle a déclaré : « C’est la pire tâche qui soit ! »

Ses gémissements ont irrité les fans de BB qui l’ont accusée d’être « fausse » sur les réseaux sociaux.

Un téléspectateur a déclaré : « Une des raisons pour lesquelles je pense que Kerry est si peu sympathique est qu’elle ne semble pas du tout authentique. Je pense qu’elle joue devant les caméras et essaie d’être le prochain GC.

Un deuxième a écrit : « Kerry change d’émotion toutes les 3 minutes, mon Dieu, elle est tellement fausse ! »

« Il devient de plus en plus évident à chaque épisode que Kerry est faux et qu’il met tout cela devant les caméras et cela me rend fou », a déclaré un troisième.

Tandis qu’un quatrième a commenté: « J’ai besoin que Kerry y aille cette semaine, elle est fausse comme de la merde, elle joue et ruine la série. »

Big Brother continue sur ITV2 et ITVX.

ITV

