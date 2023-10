Les fans de Big Brother déconcertés lorsque la candidate Farida révèle son « âge réel »

Les fans de BIG Brother ont été déconcertés par l’âge réel de Farida.

La maquilleuse de Wolverhampton est entrée dans la célèbre maison ce week-end et a dit à ses camarades qu’elle avait 50 ans.

La nouvelle a laissé ceux qui regardaient chez eux très surpris et ils se sont empressés de la commenter.

Une personne a dit : 5″0 ?? Je pensais qu’elle avait 38 ans.

Un deuxième a remarqué : « 50 ?!???????!?!?! Chili, je pensais qu’elle avait 35 ans.

Tandis qu’un troisième ajoutait : « Attends, elle a 50 ans ?? Elle a l’air d’avoir la trentaine. L’esprit soufflé. »

Et un autre a écrit : « Pas question qu’ils aient simplement dit qu’elle avait 50 ans ?! Je pensais qu’elle avait la vingtaine.

Farida a cependant déjà assumé un rôle maternel dans la maison et a évoqué à plusieurs reprises l’âge de certains de ses plus jeunes colocataires.

Et elle est devenue un succès instantané auprès des fans de la série, qui sont convaincus qu’elle pourrait gagner.

Elle s’est cependant retrouvée au centre de la « porte du saumon » après s’être servie de la nourriture d’Olivia hier soir.

Hier soir, les téléspectateurs ont vu Farida demander à Olivia : « Puis-je avoir un petit avant-goût de saumon ? Je suis bien plus un amateur de poisson que de poulet.

Après que Farida se soit installée, Olivia s’est dirigée vers le jardin et a commencé à gémir devant tout le monde.

Elle a dit : « Des avis sur le partage de nourriture ?

Olivia a expliqué : « Je mangeais mon saumon et mon maïs et Farida m’a dit : « Puis-je avoir un peu de votre maïs ? Et je me suis dit ‘ouais, vas-y.’ Puis elle a commencé à manger mon saumon, mon vrai déjeuner. Elle avait une cuillère et mangeait dans mon assiette.

Elle a ajouté : « Je me disais un peu : « Je ne sais pas ce que je ressens à ce sujet. »

Pendant ce temps, Farida ignorait complètement le drame qu’elle avait déclenché.