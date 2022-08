Les fans de Beyonce ont inventé une farce pour booster Break My Soul Streams et Twitter en est tombé amoureux

Beyonce est de retour avec son nouvel album Renaissance et stan Twitter s’enflamme pour la beauté de tout cela. Le dernier single de Queen Bey était “Black Parade”, sorti en 2020 pour commémorer Juneteenth. Son dernier album complet était “Lemonade” de 2016. La sortie du nouveau single “Break My Soul” a pris d’assaut Twitter, et les fans ont trouvé une foule de façons différentes d’augmenter les flux sur la chanson.

Un fan de Beyonce a fait une farce en douceur pour booster les flux de son favori. Ceux qui ne connaissent pas les bouffonneries de Stan Twitter pourraient être vus tomber à gauche et à droite pour la farce. L’utilisateur, passant par @xavewave, a écrit: “Pas Beyoncé qui a changé les paroles de” Je viens de quitter mon travail “à” J’ai besoin d’une pause dans mon travail “dans Break My Soul parce que les gens quittaient en fait leur travail.” L’intention, bien sûr, était d’envoyer les fans se précipiter sur les chansons pour changer si le changement de paroles s’était réellement produit.

Ce genre de chose, apparemment, ne compte pas comme une diffusion de fausses informations sur Stan Twitter.

Les copies originales et éditées peuvent être achetées ici : https://t.co/2MxgZkBD5H — . (@xavewave) 2 août 2022

la façon dont je suis tombé amoureux de ça https://t.co/8UKznF8Uhq pic.twitter.com/RLI93hdD9o — CJ #FreakyGirl 8/12 (@xtian_jm) 3 août 2022

disons-nous que vous devez acheter le CD en ligne pour entendre la copie éditée ? – Sophie Collins (@Sophi2515) 3 août 2022

Le mien n’a pas été changé aussi il y a quelques minutes mais il vient d’être mis à jour ! Réessayer – Oncle Johnny (@ bokev711) 2 août 2022

J’ai écouté l’album toute la journée. Donc s’il n’a pas encore été mis à jour. – Fille de l’église (@RyanNixs) 2 août 2022

Des mises à jour sortent toutes les heures en fonction de la région. Réessayez dans quelques instants – Dan (@dholborn) 2 août 2022

Je cherchais désespérément cette image dans les réponses jusqu’à ce que je m’en rende compte, mais je vous ai quand même donné le flux pour cela, car honnêtement, mérité. c’est tellement créatif sans raison pic.twitter.com/ej8XzeLNDr — ferdinand von ireland ❤️‍ (@mlmclaude) 2 août 2022

Essayez à nouveau écoutez toute la chanson sans sauter — Pur/Miel (@Nasheswetti) 2 août 2022

Pour ceux qui doutent encore, les paroles de Spotify disent encore “Je viens de quitter mon travail”, du moins au moment de la rédaction de cet article. Mais on pourrait, bien sûr, diffuser la chanson sur toutes les plateformes et vénérer Queen Bey juste pour être sûr.

