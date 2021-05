Les fans de Beat The Chasers se réjouissent alors que l’ancienne candidate «  se rachète  » avec une victoire triomphante après avoir perdu contre «  cub  » Vixen

Un concurrent passé de The Chase a gagné sur Beat The Chasers ce soir – après que Mark ‘The Beast’ Labbett ait dit qu’elle n’avait «aucune chance».

Après avoir perdu contre Jenny ‘The Vixen’ Ryan sur The Chase, Claire est venue à Beat the Chasers pour se racheter – et les fans étaient ravis quand elle a réussi à faire exactement cela.

6 Claire bat trois poursuivants malgré The Beast disant qu’elle n’avait « aucune chance »

6 La Bête a subi une défaite humiliante

Dans l’épisode du jeu télévisé de mardi, Claire a également imaginé un match revanche avec le Vixen aux côtés d’autres poursuivants.

Malgré des «offres alléchantes», Claire a choisi de concourir pour 10 000 £ contre trois poursuivants.

Et très confiante Beast était si certaine que Claire perdrait, faisant référence à sa défaite passée alors qu’il se moquait: «Eh bien, Claire, vous ne pouviez pas battre la Vixen quand elle était petite!

« Vous n’avez aucune chance de battre quelques-uns d’entre nous! »

6 La Bête était convaincue que les poursuivants gagneraient

Claire a affronté The Beast, The Dark Destroyer et un match revanche avec The Vixen.

Le résultat était proche, mais Claire a réussi à gagner avec neuf secondes à perdre.

L’animateur Bradley Walsh a félicité Claire pour sa «grande victoire» tandis que la bête mortifiée tenait sa tête entre ses mains.

«Vous avez battu les poursuivants», a applaudi Bradley pendant que Claire célébrait.

6 Claire a affronté trois poursuivants

Le Dark Destroyer a félicité Claire pour sa «rédemption» avant que Claire ne s’éloigne.

Les fans ont célébré avec Claire pendant qu’un téléspectateur a tweeté: « Bravo Claire pour la brillante performance et félicitations pour cette grande victoire. »

Un autre a écrit: «Bien joué Claire. Elle n’était pas gourmande à 10 km, donc une victoire bien méritée #BeatTheChasers »

Et un troisième a écrit: «La rédemption en effet !!! Claire a battu 3 poursuivants et repart avec 10 000 £ !!!! »

6 Claire était heureuse d’avoir un match revanche avec The Vixen

Beat the Chasers revient avec de tout nouveaux épisodes cette semaine.

Le comédien Paul Sinha, également connu sous le nom de The Sinnerman, est absent pour cause de maladie.

Il a précédemment parlé de sa bataille contre la maladie de Parkinson.

Il s’est lancé dans la rédaction des médias sociaux: «De nouveaux épisodes de Beat the Chasers sont en route.

6 Le comédien Paul Sinha est absent cette semaine Beat the Chasers

« Malheureusement, je n’étais pas bien pour les enregistrements et je n’ai pas pu participer cette fois-ci. Je me sens beaucoup mieux maintenant. »

Dans une interview émouvante sur Loose Women, Paul a révélé qu’il quitterait The Chase lorsqu’il cesserait de répondre aux questions à grande vitesse.

Il a dit: «Je sais que lorsque j’arrêterai de répondre rapidement aux questions, The Chase ne me licenciera pas.»

Beat the Chasers se poursuit mercredi à 21h sur ITV.