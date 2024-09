Les fans de BBC Countryfile sont furieux contre l’habitude d’Adam Henson et appellent au changement : « Tout ce dont il parle ! »

Dans le dernier épisode de Countryfile, le présentateur Adam Henson a partagé les dernières mises à jour saisonnières de sa ferme, avec ses co-stars Sean Fletcher et Anita Rani explorant la campagne de West Exmoor.

Henson, 58 ans, a laissé certains téléspectateurs frustrés par la manière professionnelle dont il parlait de l’envoi de ses agneaux « au marché ».

Tenant les téléspectateurs de la BBC au courant des progrès des agneaux de sa ferme, Henson a expliqué : « Désormais, même les plus jeunes sont assez vieux pour être vendus et aujourd’hui, Luke, notre assistant responsable du bétail, découvre lesquels des agneaux restants sont prêts à quitter la ferme. »

Les hommes ont ensuite discuté du poids des agneaux et de ce qu’ils devaient obtenir pour être vendus.

« Ce que nous faisons aujourd’hui, c’est simplement les trier, les peser, et s’ils pèsent 39 kilos et qu’ils ont une bonne couche de viande, qu’ils sont en forme et prêts à partir, alors ils iront au marché », a détaillé Henson.

Il a poursuivi : « Les autres resteront à la ferme et brouteront l’herbe et grandiront jusqu’à ce qu’ils soient suffisamment grands. »