Au cas où ils n’auraient pas déjà assez de choses à gérer, la BBC est une fois de plus sous le feu des critiques.

Les téléspectateurs de tout le pays ont regardé l’édition de vendredi (20 octobre) BBC Breakfast pour se réveiller avec les dernières nouvelles et mises à jour.

BBC

Charlie Staydt a informé les téléspectateurs des dernières nouvelles sur Storm Babet[/caption]

BBC

Alison Freeman, cagoulée, a décrit les conditions comme une « pluie horizontale »[/caption]

Cependant, les fans de l’émission matinale phare de la société assiégée ont critiqué les producteurs pour leur production « imprudente ».

Les correspondantes Fiona Lamdin et Alison Freeman sont allées en direct depuis leurs emplacements respectifs à Brechin et Whitley Bay pour donner les dernières nouvelles sur Storm Babet.

Mais alors que les téléspectateurs regardaient Charlie Staydt, 61 ans, passer en direct devant les journalistes cagoulés, ils se sont retrouvés complètement grincés en tant qu’Alison dans des conditions particulièrement décrites comme « pluie horizontale ».

Ils se sont tournés en masse vers X – anciennement connu sous le nom de Twitter – pour critiquer la BBC pour avoir apparemment mis les journalistes en danger juste pour « l’effet ».

Un téléspectateur en colère a demandé : « Qui a besoin de voir la pluie en direct ? #BBCBreakfast.

Un deuxième fulminait : « Des reportages imprudents sur la tempête Babet sur #BBCBreakfast, mettant un journaliste sur le terrain juste pour l’effet. Absolument honteux.

« Oui, nous y sommes, de retour à placer les journalistes au milieu de la tempête pour obtenir de l’effet, c’est reparti les amis… #BBCBreakfast », a commenté un troisième.

Tandis qu’un quatrième s’est exclamé : « Pourquoi la BBC a-t-elle besoin de mettre les journalistes dans ces horribles conditions ? C’est uniquement pour l’effet, mais il n’est absolument pas nécessaire que les téléspectateurs soient informés de la gravité de la situation. Où est le devoir de diligence envers ces journalistes #BBCBreakfast.

Et un cinquième a ajouté : « Oh non, nous revenons à la journaliste des inondations « hors de sa profondeur » sur #BBCBreakfast. Je suis sûr que ces personnes récemment secourues veulent la jeter. »

Et d’autres téléspectateurs étaient extrêmement inquiets pour les personnes secourues interviewées par le programme.

Un utilisateur a fulminé : « Les pauvres gèlent, laissez-les entrer #bbcbreakfast. »

Un autre s’est exclamé : « @BBCBreakfast Et si vous éloigniez votre stupide journaliste de l’endroit où les bateaux de sauvetage arrivent et que vous retiriez vos caméras des pauvres gens ?! »

Un troisième téléspectateur était absolument furieux lorsqu’il a commenté : « Vous venez d’être sauvé de votre maison inondée avec quelques affaires… vous descendez du canot de sauvetage en pensant « ma journée ne peut pas être pire ». Ensuite….un peu de #BBCBreakfast Le stagiaire vous met un microphone et une caméra devant votre visage.

Un autre commentateur amateur a écrit : « Tant de gens disent ceci : les « journalistes » de #BBCBreakfast se mobilisent et gênent les efforts de sauvetage dans #StormBabet.

Ils ont ajouté : « Les personnes pauvres, effrayées et traumatisées qui ont dû fuir des quartiers dévastés et leurs maisons inondées ne devraient pas être exposées de cette façon. »

BBC

Les téléspectateurs sont furieux contre le Beeb pour avoir mis les journalistes en danger[/caption]

BBC

Des scènes de sauvetage lors d’inondations ont été diffusées lors de l’émission phare du petit-déjeuner.[/caption]

BBC

Les téléspectateurs ont été indignés par les reportages « imprudents » sur les sauvetages en cas d’inondation immédiatement après être descendus du bateau crasseux.[/caption]