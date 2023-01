Les fans de BBC Breakfast s’évanouissent devant la mini-robe rouge “parfaite” de Naga Munchetty

Les fans de BBC Breakfast se sont évanouis devant la mini-robe rouge “parfaite” de Naga Munchetty.

Naga, 47 ans, présente l’émission un jeudi aux côtés de Charlie Stayt.

Pour l’émission d’aujourd’hui, Naga portait une robe à carreaux rouges et noirs avec un haut noir à manches longues en dessous.

Le haut avait un col qui allait bien sur l’encolure de la robe, et la Naga portait des collants et des talons noirs, montrant ses jambes toniques lorsque la caméra est passée à un plan plus large du studio.

Son ensemble a reçu de nombreux éloges de la part de ses admirateurs en ligne.

Un fan de BBC Breakfast a écrit sur Twitter: “Une robe magnifique aujourd’hui, d’où vient-elle? Bon Matin.”

Un autre a tweeté : « vous m’avez fait quitter ITV ce matin. J’adore la tenue.

Ils ont ajouté dans un autre tweet: “tu as de belles jambes et tu es superbe dans une robe courte.”

Un troisième a écrit: “Naga, tu portes une tenue parfaite ce matin.”

Pendant ce temps, Naga a appelé le hack vestimentaire de Carol Kirkwood dans l’émission d’aujourd’hui.

Carol, 62 ans, était magnifique dans une robe de style portefeuille vert sarcelle, mais Naga a déclaré: “Carol, tu correspond à la carte.

“J’attends avec impatience le jour où vous porterez du jaune et correspondrez à la carte.”

En riant, Carol a répondu : « Moi aussi, moi aussi, Naga. Apportez l’été.

BBC Breakfast est diffusé tous les jours à partir de 6h du matin sur BBC One.