Les fans de BBC Breakfast ont laissé des « seaux pleurer » alors que le rapport de Kevin Sinfield prend une tournure émotionnelle sérieuse

Petit-déjeuner de la BBC les téléspectateurs ont été laissés dans des flots de larmes alors que l’as du rugby Kevin Sinfield lors d’un entretien émotionnel.

La légende des Leeds Rhinos, 41 ans, a terminé son Ultra 7 en 7, qui l’a vu courir de Murrayfield à Édimbourg à Old Trafford de Manchester United en sept jours.

BBC

BBC

Rejoignant les présentateurs Jon Kay et Sally Nugent lundi matin, Kevin a déclaré que la semaine avait été “difficile” mais qu’il était fier de ses réalisations, dans le but de collecter des fonds et de sensibiliser les personnes vivant avec une maladie du motoneurone.

Une courte vidéo a été diffusée qui montrait des clips de Kevin tout au long de la semaine, rencontrant des foules de personnes qui l’encourageaient, tout en saluant les membres du public avec MND.

Les scènes émotionnelles montraient Kevin courir dans tous les types de conditions météorologiques alors qu’il poussait pour relever le défi.

“Je ne me souviens pas beaucoup de samedi soir, le regarder en arrière est assez émouvant car il y a eu tellement de hauts tout au long de la semaine.” Kevin a dit au duo de présentation.

EN SAVOIR PLUS SUR BBC BREAKFAST COCHER Carol Kirkwood de BBC Breakfast est partie se tortiller alors que les co-stars crient à la gaffe DIRECT BBC Breakfast dans le chaos alors que la star est accidentellement filmée en train de faire pipi à la télévision en direct

«Je pense que nous avons pris un peu de temps, les gens ont partagé tellement d’histoires incroyables et ont expliqué comment leur vie avait changé à cause de MND.

“Mais juste une semaine incroyable, nous sommes tellement chanceux de partager cette expérience avec tant de gens.”

Jon a félicité Kevin et son équipe pour avoir levé jusqu’à présent 1,8 million de livres sterling.

Ce à quoi Kevin a répondu : « Notre pays se soucie et je pense que cela le montre, le soutien que nous avions, traversant ma ville natale, il y avait tellement d’amis et de famille.





“Mais dès le début, les gens sortaient et nous donnaient leurs derniers centimes.”

Il a ajouté: “Je pense que cela nous marquera pour le reste de nos vies.

“Nous avons rencontré des gens incroyables de la communauté MND, et j’aimerais penser que nous avons fait une petite différence pour changer le cadran et trouver un remède, mais à court terme, trouver de l’amour et du soutien et montrer que nous nous soucions.

Les téléspectateurs ont eu les larmes aux yeux après avoir regardé le reportage touchant.

L’un d’eux a écrit: “Dammit@BBCBreakfast. Maintenant je dois refaire mon maquillage des yeux ! #kevinsinfield#robburrow#MND »

Un autre a posté: “@sallynugent @BBCBreakfast @ Rob7Burrow merci, c’est encore moi en larmes. Quelle légende Kevin est.

Un troisième a déclaré: “J’aurais pu me passer de la fonctionnalité #kevinsinfield, mec incroyable.”

“Je ne pense pas que j’étais émotionnellement prêt à regarder ce tour d’horizon de BBC Breakfast”, a commenté un quatrième.

“Je regarde le montage #kevinsinfield ce matin. Tellement inspiré & seaux. Quel gars incroyable, ami incroyable et champion de la recherche #MND mais c’est génial de rencontrer toute l’équipe, c’est un travail formidable de tous », a tweeté un autre.

Kevin a participé au marathon pour aider à sensibiliser le public à la maladie du motoneurone après que son ami proche et coéquipier Rob Burrow en ait été diagnostiqué en 2019.

Le cours a commencé au domicile international de Weir, il a couru environ 43 milles par jour, en passant par le grand club écossais, Melrose, Leeds, où lui et Burrow sont des légendes, Bradford, où le footballeur Stephen Darby jouait lorsqu’il a reçu un diagnostic de MND avant d’arriver. à Old Trafford à la mi-temps de la finale de la Coupe du monde de rugby à XV samedi.

Kevin a appelé le gouvernement à respecter son engagement de 50 millions de livres sterling pour la recherche sur la maladie du motoneurone.

En savoir plus sur le soleil

Jusqu’à présent, plus d’un million de livres sterling ont été collectés pour la Motor Neurone Disease Association, la Leeds Hospitals Charity, la Darby Rimmer MND Foundation, la My Name’5 Doddie Foundation et la MND Scotland.

Sa page de collecte de fonds Ultra 7 in 7 Challenge accepte toujours les dons.

BBC