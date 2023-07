Les fans de BBC Breakfast ne peuvent s’empêcher de faire des blagues alors que le remplaçant de Nina Warhurst est révélé

Les fans de BBC Breakfast n’ont pas pu s’empêcher de faire des blagues après la révélation du remplacement de Nina Warhurst.

Nina, 42 ans, est actuellement en congé maternité après avoir donné naissance à sa fille Nancy au début du mois.

En plus d’être animatrice suppléante, Nina est également correspondante commerciale sur BBC Breakfast, mais pendant son absence, d’autres journalistes la remplacent.

Lors de l’émission d’aujourd’hui, la correspondante irlandaise Emma Vardy était en studio avec Sally Nugent et Jon Kay et a discuté de divers sujets, notamment les nouveaux timbres et la façon dont les gens ne peuvent plus utiliser l’ancienne forme d’affranchissement.

Emma avait fière allure dans une robe à imprimé léopard rose saumon qui s’accrochait à sa bosse de bébé en pleine croissance.

La beauté blonde a partagé un cliché du plateau avec Jon en arrière-plan et a plaisanté : « Bonjour de Manchester !! Accordé une rare sortie d’Irlande du Nord pour vous apporter des nouvelles commerciales sur @BBCBreakfast @ jonkay01 agitant de ce côté de la frontière de la mer d’Irlande. De retour bientôt… »

Emma a été inondée de réponses, beaucoup la félicitant pour sa grossesse.

Mais beaucoup n’ont pas pu s’empêcher de plaisanter sur le fait qu’il y avait une autre grossesse dans la série si peu de temps après Nina.

Un fan a tweeté : « Fabuleux baby bump ! Ils vont avoir besoin d’un jardin d’enfants BBC dès que possible.

Un autre a écrit: « C’est bon de te voir Emma. Est-ce maintenant une règle, les présentatrices d’affaires de petit-déjeuner de la BBC doivent être enceintes? Ne le dites pas à @BBCBenThompson.

Un troisième a ajouté: « OMG! Tout d’abord, félicitations ! Je n’en avais aucune idée. Deuxièmement, est-ce pour de bon ? Si c’est le cas, @carolkirkwood s’occupe d’Emma, ​​c’est une fille formidable. »

Pendant ce temps, un quatrième a partagé: « Vous avez l’air très radieuse ce matin, votre grande présentatrice et journaliste Emma. »

Nina Warhurst est actuellement en congé de maternité après avoir donné naissance à sa petite fille au début du mois[/caption]

BBC Breakfast est diffusé tous les jours à partir de 6h du matin sur BBC One.