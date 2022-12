Les fans de BBC Breakfast disent tous la même chose à propos de l’apparence de Naga Munchetty

Les FANS disaient tous la même chose à propos de Naga Munchetty ce matin sur BBC Breakfast.

La star était sur ses tâches habituelles d’animation pour le programme matinal de BBC One aux côtés de Charlie Stayt.

Mais les fans de l’émission de la BBC ont tous été fascinés par un ajout unique à la tenue vestimentaire de Naga.

La présentatrice de télévision avait l’air intelligente comme d’habitude alors qu’elle était stupéfaite dans un haut noir qui présentait un style transparent sur les bras.

Elle a assorti cela avec une paire de pantalons gris élégants qui respiraient le professionnalisme alors qu’elle s’asseyait sur le grand canapé rouge.

Cependant, c’était un accessoire plutôt loufoque qui faisait parler tout le monde.

Naga a enfilé une paire de lunettes au look rétro qui comportait un bleu mélangé à une teinte violette.

Les fans à la maison adoraient la touche de couleur de Naga dans sa tenue de bureau classique, lui permettant d’ajouter un peu plus de plaisir à son look.

Un fan a déclaré à propos de son look : “Naga Munchetty a l’air incroyable en présentant le BBC Breakfast d’aujourd’hui.”

Un autre a déclaré: “@ TVNaga01 Encore plus magnifique que d’habitude aujourd’hui @ TVNaga01 .”

Alors qu’un troisième a fait l’éloge de ses lunettes en disant: “Des lunettes incroyables ce matin.”

Au cours de l’émission, Naga et sa co-star Charlie ont interviewé la star de l’Eurovision Sam Ryder avant la sortie de son premier album.

Sam, qui est connu pour ses looks et ses costumes extravagants et originaux, était presque rivalisé par le look unique de Naga alors qu’il s’asseyait dans l’émission d’aujourd’hui.

Un fan adorateur a fait remarquer à la fois l’interview et les lunettes de Naga : « @TVNaga01 a adoré votre interview avec Sam !! Aussi les verres ont l’air ace j’espère que vous avez un beau Xmas x.

BBC Breakfast est diffusé à partir de 6h du matin sur BBC One.