Les fans de Barcelone se réjouissent alors que les équipes masculines et féminines célèbrent leurs titres avec un défilé à travers la ville

Les joueurs de Barcelone des équipes masculines et féminines ont profité de l’affection de milliers de supporters dans les rues de la ville lundi après-midi pour célébrer leur double titre de champion.

L’équipe de Xavi Hernandez a battu l’Espanyol dimanche pour remporter le 27e titre de champion du club et le premier depuis 2019, tandis que l’équipe féminine du Barça a remporté sa quatrième victoire consécutive en Liga F fin avril.

A LIRE AUSSI| Liverpool maintient sa charge parmi les quatre premiers pour rapprocher Leicester City de la relégation

Les joueurs sont montés dans deux bus à toit ouvert, se dirigeant du Camp Nou au monument de l’Arc de Triomf de la ville à huit kilomètres, les rues bordées de supporters en liesse malgré la menace de pluie.

Le défenseur Ronald Araujo était drapé d’un drapeau uruguayen, tandis que le meilleur buteur de la Liga, Robert Lewandowski, portant des lunettes de soleil et une écharpe de Barcelone, saluait les fans.

L’entraîneur Xavi, dont le nom était fréquemment scandé, a jeté une canette de bière aux fans assoiffés ravis ci-dessous.

Les joueurs des deux équipes portaient des t-shirts proclamant « la ligue est à nous, l’avenir aussi ».

Les foules ont augmenté au fur et à mesure que les bus se dirigeaient le long de leur itinéraire, vers la place principale, la Plaza Catalunya, puis vers l’Arc.

« Vous pouvez voir que les fans sont très excités à ce sujet et évidemment nous aussi », a déclaré le gardien Marc-André Ter Stegen à la télévision du club.

« C’est une fierté de partager cela avec eux et de les avoir plus proches que jamais. »

Devant les bus des deux joueurs, un autre bus débitant des chansons pop pour mettre l’ambiance a ouvert la voie, traversant des rues remplies de fumée bleue et rouge.

Le sentiment parmi les supporters était positif, comme prévu lors d’un défilé, même s’ils s’attendent à plus de la part des deux équipes en Europe.

Les femmes de Barcelone ont atteint la finale de la Ligue des champions, où elles affronteront Wolfsburg à Eindhoven le 3 juin, tandis que les hommes ont été éliminés de la Ligue des champions en phase de groupes pour la deuxième saison consécutive.

« Nous disons aux fans que nous célébrons aujourd’hui, mais que nous avons une grande partie de nos esprits concentrés sur Eindhoven et que nous donnerons tout et plus pour les rendre fiers », a déclaré Alexia Putellas, double vainqueur du Ballon d’Or féminin. Télévision du Barça.

Les fans se tenaient sur les balcons en agitant des drapeaux, tandis que d’autres grimpaient au sommet des abribus pour avoir une meilleure vue.

« Je suis certaine de mon espoir pour l’équipe masculine (la saison prochaine), pour qu’elle donne un bon compte d’elle-même en Europe », a déclaré à l’AFP la supportrice Laura Nieto, 37 ans, de la ville voisine de Terrassa.

« Qu’ils ne fassent pas un mauvais travail contre de gros adversaires, c’est ce qui se passe. Et pour les femmes, pour qu’elles continuent comme ça, ce qui est imparable. »

Certains supporters ont scandé le nom du meneur de jeu du Paris Saint-Germain Lionel Messi, espérant que Barcelone pourra le ramener « à la maison » cet été à la fin de son contrat en France.

D’autres étaient plus déchirés par l’idée du retour de Messi, bien que le président Joan Laporta ait promis que le club « ferait tout » pour le signer.

« D’un côté, j’aimerais bien parce que ça ramènerait beaucoup d’excitation », a déclaré Anabel Sanz, 16 ans.

« Mais d’un autre côté, je ne pense pas, car cela reviendrait à reconstruire l’équipe et à long terme, cela nous ferait mal, ce ne serait pas bon. »

Messi, qui aura 36 ans en juin, est le meilleur buteur de tous les temps de Barcelone et a dit au revoir en larmes au club en 2021 alors qu’il n’avait pas les moyens de renouveler son contrat.

A LIRE AUSSI| Les lutteurs présenteront leur protestation au Forum mondial et approcheront les olympiens d’autres pays pour obtenir leur soutien

« Le Barça doit au moins atteindre les demi-finales et la finale de la Ligue des champions, et gagner plus », a déclaré Josep Martinez, 60 ans.

« C’est difficile (de savoir si Messi doit revenir), pas à cause de son âge. C’est à propos de pourquoi il vient, quel est le but de sa venue ?

« Est-ce qu’il vient ici pour se battre pour sa place ? … Pour l’équipe, je ne sais pas si c’est la meilleure chose. »

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)