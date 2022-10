Les fans de Barcelone ne sont pas contents après que Lionel Messi “aime” la publication Instagram de Lautaro Martinez

Barcelone a disputé un décevant match nul 3-3 lors de sa rencontre en UEFA Champions League contre l’Inter Milan le 12 octobre. Les géants catalans sont maintenant sur le point d’être éliminés de la phase de groupes pour la deuxième année consécutive.

En plus de l’ignominie d’un match nul contre les Nerazzurri, les supporters de Barcelone se sont sentis déçus par leur idole et ancien joueur de Barcelone Lionel Messi. L’attaquant de l’Inter Milan Lautaro Martinez a passé une excellente soirée en marquant un but et en fournissant une passe décisive dans le match à enjeux élevés.

Martinez a partagé une publication euphorique sur Instagram après le match de mercredi. Le message de Martinez a attiré l’attention de Messi. L’ancien joueur de Barcelone a semblé impressionné par la performance de Martinez et a continué à aimer le poste de son coéquipier argentin.

Lionel Messi aime la publication Instagram de Lautaro. pic.twitter.com/RgQNJwn1pJ – Barça Universal (@BarcaUniversal) 12 octobre 2022

Cependant, les fans passionnés de Barcelone n’ont pas apprécié le geste de Messi et se sont déchaînés sur Twitter.

Un fan de Barcelone a tweeté: “Messi est en ce moment beaucoup plus heureux que Lautaro soit en forme pour la Coupe du monde, même si cela signifiait blesser Barcelone.”

Messi rn est BEAUCOUP plus heureux que Lautaro soit en forme pour le WC même si cela signifiait blesser le Barça — Nova 𓃵 (@CuleKaioNova) 12 octobre 2022

Un autre fan découragé a écrit: “J’espère que l’Argentine sera éliminée en phase de groupes de la Coupe du monde.”

J’espère que l’Argentine sera éliminée en phase de groupes — Professeur Finesser (@dafinessekeed) 12 octobre 2022

Pour certains fans de Barcelone, le geste de Messi a été plus douloureux que le résultat lui-même.

Maintenant, ça fait plus mal que la défaite… — Miral🇵🇸𓂆 (@MiralAli03) 13 octobre 2022

Certains fans étaient plus prévenants et ont soutenu Messi. L’utilisateur de Twitter @criticismexpert a écrit: “De toute évidence, il adorera la bonne performance de son coéquipier national.”

De toute évidence, il adorera que son coéquipier national se comporte bien🤦🏻 – Blagues à part! (@criticismexpert) 12 octobre 2022

Barcelone a bien commencé le match avec Ousmane Dembele mettant les hôtes en tête. Nicolo Barella de l’Inter a amené les visiteurs au niveau en seconde période. Martinez a ensuite marqué un but spectaculaire pour donner l’avantage à son équipe avant que Robert Lewandowski ne frappe pour ramener Barcelone dans le match. Le match a évolué en un match aller-retour alors que Robin Gosens a trouvé le fond du filet à la 89e minute. Cependant, Robert Lewandowski a sauvé la mise pour Barcelone avec sa tête dans le temps additionnel pour mériter à son équipe un match nul 3-3. Ce résultat signifie que Barcelone ne contrôle plus son propre destin.

Une victoire de l’Inter Milan lors de son prochain match contre le Viktoria Plzen garantira que l’équipe de Xavi ne parviendra pas à se qualifier pour les huitièmes de finale pour la deuxième saison consécutive.

