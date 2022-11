Les fans de Balenciaga jurent de boycotter la marque après avoir comparé de nouvelles publicités effrayantes d’ours en peluche à un “sacrifice satanique”

Les fans de BALENCIAGA ont insisté sur le fait qu’ils n’achèteraient plus jamais auprès de la société après la publication de publicités montrant des modèles d’enfants posant avec ours en peluche bondage.

Des images montrent des fans jetant des entraîneurs d’une valeur de centaines dans la poubelle au milieu des réactions négatives sur les publicités controversées, qui ont été comparées à un “sacrifice satanique”.

Les fans ont jeté des articles Balenciaga Crédit : Twitter

Il survient au milieu d’un contrecoup sur une séance photo montrant des enfants avec des ours avec des accessoires BDSM Crédit : Jam Press/Balenciaga

La marque de haute couture a été critiquée pour une série de publicités mettant en scène des enfants tenant des ours avec des accessoires BDSM.

Les publicités, qui ont été mises en ligne la semaine dernière, étaient destinées à promouvoir des articles de leur gamme de cadeaux, notamment des tasses à café réutilisables et des harnais pour chiens.

Les fans du géant espagnol de la mode ont désormais juré de boycotter la marque et de se débarrasser des vêtements qu’ils ont achetés à l’entreprise.

YouTuber Blaire White a tweeté: “Je boycotte rarement, mais Balenciaga est annulé pour moi.

“J’ai dépensé des milliers de dollars pour eux, mais maintenant je vais donner mes articles au refuge pour sans-abri le plus proche.”

Un autre fan a déclaré: “J’ai dépensé 30 000 + chez Balenciaga. Plus jamais.”

Un troisième a commenté: “Les séances photo indiquent à peu près une pratique satanique de sacrifice d’enfants.”

Un clip partagé sur les réseaux sociaux montre également une autre personne jetant une paire de baskets Balenciaga dans la poubelle avant de les recouvrir d’une sauce à l’orange.

Dans une publicité, une fille aux cheveux roux a été vue portant un t-shirt de marque tout en tenant un bracelet en cuir relié à une peluche blanche.

En plus d’avoir des bracelets en cuir hérissés autour des bras et des jambes de l’ours, la peluche contenait une chaîne et un cadenas autour du cou.

Une autre image montre un enfant aux cheveux plus foncés portant une tenue bleue tout en tenant un animal en peluche violet.

En plus d’autres caractéristiques douteuses en cuir, le nounours semblait enfiler un string noir en dentelle.

Dans le sillage de la polémique, les créateurs de mode ont supprimé tout leur contenu en ligne sur Instagram avant que de nouvelles images ne soient publiées la semaine dernière.

Balenciaga s’est depuis excusé et a déclaré que les oursons “n’auraient pas dû être présentés avec des enfants”.

Il disait: “Nous nous excusons sincèrement pour toute infraction que notre campagne de vacances aurait pu causer

“Nous avons immédiatement supprimé la campagne de toutes les plateformes.”

Une publication sur son histoire Instagram a ajouté : « Nous nous excusons d’avoir affiché des documents troublants dans notre campagne. Nous prenons cette affaire très au sérieux.

“Nous condamnons fermement la maltraitance des enfants sous toutes ses formes. Nous défendons la sécurité et le bien-être des enfants.”