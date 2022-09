Les fans de Bake Off sont stupéfaits lorsqu’ils remarquent un changement massif dans la série de cette année – l’avez-vous remarqué ?

APRÈS un an loin de nos écrans, un nouveau groupe de boulangers est de retour et tous visent à être couronnés le prochain boulanger vedette.

Le Great British Bake Off a rouvert sa tente avec Paul Hollywood et Pure Leith gardant un œil attentif sur le nouveau groupe de candidats alors qu’ils visent à impressionner avec leurs délicieuses créations.

Cependant, certains fans aux yeux d’aigle de la série ont peut-être remarqué un changement assez important dans la série cette année.

Bien que ce ne soit pas nouveau pour tout le monde, les nouveaux fans de la série ont peut-être été confus de voir les boulangers et les juges logés dans une tente blanche emblématique différente des deux saisons précédentes.

C’est parce que cette série de Bake Off est revenue dans l’une de ses anciennes maisons Welford Park dans le Berkshire, une demeure seigneuriale classée Grade I qui était en fait la maison de l’émission de 2014 à 2019.

Les restrictions de Covid ont forcé le lieu de l’émission à changer pour 2020 et 2021, il étant situé dans le Down Hall plus accommodant d’Essex, et en tant que tels, les nouveaux fans de l’émission ont peut-être été laissés exactement là où ils se trouvent.

L’émission, qui est animée par Matt Lucas et Noel Fielding, a forcé les candidats ainsi que leurs familles, les présentateurs et les juges à former une «super-bulle» Covid afin de les protéger et de les garder tous en sécurité pour les deux dernières séries cependant maintenant, il est de retour aux affaires comme d’habitude sur l’émission Channel 4.

Paul Hollywood a exprimé sa joie d’être dans l’ancienne maison du spectacle.

Il a déclaré à l’Express : « J’adore tourner à Welford et nous sommes partis depuis quelques années.

« Je me suis assis sur l’herbe, non loin des tentes. C’est un endroit très propice à la réflexion et Bake Off fait partie intégrante de ma vie depuis un bon moment déjà. C’est agréable d’être de retour. Je me sentais totalement détendu et détendu.





La nouvelle du changement de lieu survient alors que la catastrophe a déjà frappé la tente lors de la dernière série de l’émission de cuisine à succès.

Les fans ont été laissés en sanglots sur leurs canapés après qu’un de leurs concurrents préférés a découvert que son Showstopper s’était cassé.

Les téléspectateurs n’ont pas pu retenir leurs larmes lorsqu’ils ont vu Carole, 59 ans, découvrir que son impressionnant masque en biscuit 3D s’était effondré alors qu’elle était occupée à aider quelqu’un d’autre.

Elle s’est effondrée, pleurant dans une serviette blanche pendant que ses camarades essayaient de la réconforter.

Les scènes tristes ont touché une corde sensible chez les fans de GBBO, qui se sont également retrouvés en colère pour Carole.

L’un d’eux a tweeté: “Je suis littéralement en larmes quand Carole demande à tout le monde s’ils veulent de l’aide, pendant que son écueil s’est cassé sur le stand.”

