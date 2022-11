Les fans de Bake Off sont convaincus d’avoir résolu qui “est arrivé deuxième” après avoir repéré un “indice de cadeau”

Les fans de GREAT British Bake Off sont convaincus qu’ils savent qui est arrivé deuxième alors qu’ils repèrent des «indices de cadeaux».

La série de pâtisseries de Channel 4 s’est terminée ce soir avec l’annonce du gagnant de cette année – alerte spoiler – le champion est révélé directement ci-dessous.

Les téléspectateurs ont regardé les trois finalistes Syabira, Abdul et Sandro s’affronter une dernière fois dans la grande tente.

En fin de compte, c’est Syabira qui est arrivée en tête lorsque les juges Paul Hollywood et Prue Leith ont décidé qu’elle était la meilleure boulangère.

Mais alors qu’Abdul et Sandro ont tous deux été déclarés “finalistes”, les fans sont convaincus qu’ils savent qui est vraiment arrivé deuxième.

S’adressant aux médias sociaux, ils ont partagé leurs théories après avoir repéré des indices au cours de l’épisode.

Abdul a sérieusement impressionné les juges avec ses pâtisseries et était le seul boulanger à presque obtenez de la gélatine végétarienne à mettre dans une bombe de pudding d’été.

L’un d’eux a posté : “Abdul s’est hissé à la deuxième place !”

Un autre a déclaré : “La cuisson finale d’Abdul l’aurait peut-être glissé en deuxième position, mais wow quelle finale serrée !”

Un troisième a même ajouté : “Abdul a été cambriolé !!”

Tandis qu’un quatrième a tweeté: “Aww gagnant bien mérité et les deux autres étaient brillants aussi. Je pense qu’Abdul était cohérent et fantastique et Sandro était agréable à regarder !

Néanmoins, les deux hommes étaient ravis pour Syabira et la félicitaient d’avoir remporté le trophée.

“Je suis tellement fier de Syabira, c’est la reine des saveurs, elle le mérite pleinement”, a déclaré Sandro. “Je suis tellement heureuse pour elle. Je suis heureux d’en être arrivé là, et je suis béni, je suis reconnaissant.

Pendant ce temps, Abdul a déclaré: “Pour moi, c’est une réalisation énorme et je suis si heureux et fier de moi et je suis heureux pour Syabira parce qu’elle a travaillé si dur pour cela, et je suis tellement heureux pour elle.”