Les fans de Bake Off se plaignent tous de la fin de la spéciale du Nouvel An

Les fans de Great New Year Bake Off ont été déconcertés ce soir par la fin du spectacle.

Lorsque le gagnant a été annoncé, un groupe de danseurs irlandais est apparu dans la tente et a commencé à exécuter la Riverdance sous les yeux de tous.

Ce soir a vu le retour de quatre anciens concurrents s’affronter pour être le premier Star Baker de 2023.

Mais alors que les téléspectateurs de Bake Off aimaient voir des visages familiers, tout le monde n’était pas d’accord avec le choix de la musique.

S’adressant à Twitter pour le remettre en question, une personne a écrit: “Attendez, Riverdance était une fin étrange là-bas, non? #GBBO. »

Un deuxième a commenté: «Riverdance est apparu. Quelqu’un a-t-il piégé mon dîner ? #gbbo.

Alors qu’un troisième a dit: «Ah ouais la tradition du Nouvel An de *vérifier les notes*… Riverdance? #gbbo.

Le finaliste de 2021, Chigs, a affronté Manon et Lottie de 2020 et Antony de 2018 alors qu’ils retournaient sous la tente.

Prue Leith et Paul Hollywood étaient sur place pour juger une fois de plus et Noel Fielding et Matt Lucas étaient là pour rire.

Les boulangers ont d’abord été chargés de fabriquer un wellington, qui a vu Lottie se débattre alors que le sien s’effondrait dans le four.

Pour le défi technique, ils ont été chargés de faire un Alaska cuit au four, et Manon a remporté cette manche.

Pour finir, ils ont dû faire une bûche de Noël pour leur showstopper.

C’est finalement Manon qui a remporté le premier prix, pour le plus grand plaisir de ceux qui regardaient à la maison.

Elle a quitté la série 2018 en quart de finale lors de la semaine danoise.