Les fans de Bake Off ont un gros problème avec la création de Prue Leith : “Je ne pouvais pas manger ça !”

ELLE est normalement une experte en pâtisserie connue pour avoir déclenché une tempête absolue dans la tente Bake Off, mais Prue Leith a laissé les fans plus à désirer dans l’épisode d’hier soir.

Le Bake Off était de retour et cette semaine, c’est Prue qui a relevé le défi technique pour les espoirs de pâtisserie et leur tâche était d’imiter ses rouleaux de printemps.

Tous4

Prue a relevé le défi technique de cette semaine[/caption]

Tous4

Prue gorgée de sa propre création[/caption]

Tous4

Les fans ont dit qu’il semblait y avoir des VERRUES sur les rouleaux de printemps[/caption]

Cependant, de nombreux fans de l’émission Channel 4 ont été laissés légèrement perplexes par la création de Prue et n’ont pas pu initialement identifier ce qu’ils étaient censés être.

Prue a expliqué comment l’utilisation de trop d’eau peut affecter négativement la texture des rouleaux de printemps, mais certains téléspectateurs se sentaient déjà dégoûtés par la texture de Prue.

Ses créations semblaient avoir soulevé des bosses sur eux avec un fan dégoûté affirmant même qu’ils ressemblaient à des «verrues».

Écrivant sur Twitter, ils ont déclaré : “Je ne pouvais pas manger ces rouleaux de printemps, on dirait qu’ils sont couverts de verrues !”

En savoir plus sur GBBO le paquet entier Sandro de GBBO laisse peu de place à l’imagination dans un pantalon en cuir moulant TROP CUIT Les fans de Bake Off déconcertés par la remarque “grossière” de Paul Hollywood sur l’âge du concurrent

Un fan a également remis en question les capacités de Prue, déclarant: «Prue a préparé des rouleaux de printemps mais n’a pas été en mesure de faire en sorte que ses rouleaux de printemps aient l’air corrects. DONNER UN SENS.

Un autre fan a écrit : « C’est moi, ou les nems de Prue sont-ils vraiment pétillants ? Elle a dit qu’ils étaient lisses bien que #GBBO.

“Même les rouleaux de printemps de Prue ressemblent à de la merde, il n’y a aucun espoir pour les boulangers #GBBO”, a fulminé un autre.

Tandis qu’un cinquième écrivait : « Je ne savais pas que les rouleaux de printemps devaient avoir des bulles ? Les restaurants chinois se sont trompés toutes ces années.





Ce n’était pas la fin de la controverse lors de la tâche technique.

Les pâtisseries ont dû créer huit répliques des rouleaux de Prue, mais les boulangers dans la tente et les téléspectateurs à la maison ont été déconcertés lorsque Janusz n’en a produit que sept.

Il a affirmé qu’il en avait créé huit et qu’un avait mystérieusement disparu.

Un Janusz à l’air perplexe a fait remarquer: « Huit frits, et sept se sont retrouvés dans l’assiette. Je ne sais pas ce qui s’est passé.

Cela a laissé les téléspectateurs en émoi alors qu’ils cherchaient désespérément à découvrir exactement ce qui était arrivé au rouleau de printemps manquant.

C’est Maxy qui a quitté le concours hier soir.

Après une décision difficile pour les juges entre Sandro et Maxy, c’est malheureusement Maxy qui a été botté.

En savoir plus sur le soleil ÉCONOMISEUR SAVOUREUX J’ai fait un magasin à 5 £ chez Aldi pour me durer toute la semaine – voici tout ce que j’ai SANS BLAGUE J’ai 17 ans et je suis déjà maman… les trolls disent que je ne suis tombée enceinte que pour toucher des prestations

Une fois le résultat annoncé, Maxy a déclaré : « Je n’arrive pas à y croire, j’ai eu une mauvaise mauvaise semaine.

“Je savais que c’était moi, je savais que ça allait arriver mais j’espérais que mon Showstopper me sauverait.

“C’est vraiment triste d’y aller mais je suis heureux et fier d’être arrivé jusqu’ici.”

Tous4

Prue n’a pas impressionné les téléspectateurs à la maison avec ses efforts[/caption]

Tous4

Les boulangers devaient créer huit rouleaux de printemps[/caption]