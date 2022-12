Les fans de Bake Off nomment la star qu’ils veulent prendre en charge en tant qu’hôte aux côtés de Noel Fielding après le départ de Matt Lucas

THE Great British Bake Off a besoin d’un nouvel hôte – après que Matt Lucas a annoncé qu’il se retirait du hit.

La star, 48 ans, a déclaré ce soir qu’il “passerait joyeusement la baguette à quelqu’un d’autre” pour présenter aux côtés de Noel Fielding.

Canal 4

Ce serait la troisième personne à co-animer avec la star de Mighty Boosh Noel, 49 ans, qui était à l’origine jumelée avec Sandi Toksvig dans l’émission.

De nombreux fans ont déjà des opinions bien arrêtées sur qui devrait être à sa place devant le succès de Channel 4.

Certains hôtes suggérés sur certaines des émissions dérivées de Bake Off méritaient de passer aux tâches principales.

L’un des noms dans le cadre était Stacey Solomon, qui présente Bake Off : les professionnels avec l’ancien concurrent Liam Charles.

Lorsqu’on lui a demandé qui méritait d’obtenir le poste, un fan a simplement écrit : « Stacey Solomon ».

D’autres ont laissé entendre que Harry Hill, 58 ans, qui présente la version junior de Bake Off, serait parfait aux côtés de Noel.

L’un d’eux a tweeté: “Je supplie @BritishBakeOff de remplacerMatt avec @HarryHill. C’est l’option logique.

Un autre a déclaré: «Harry Hill. Il est absolument génial sur Junior Bake Off.

Matt a tweeté la nouvelle choc qu’il quittait ce soir dans un long post, écrivant: “Adieu Bake Off!

« Ce fut une expérience délicieuse et je ne peux pas imaginer une façon plus amusante de passer mes étés.

«Mais il est devenu clair pour moi que je ne peux pas présenter à la fois Fantasy Football League et Bake Off à côté de tous mes autres projets.

« Alors, après trois séries et 51 épisodes, je passe allègrement la baguette à quelqu’un d’autre.

“Je voudrais adresser mes plus chaleureux remerciements et ma gratitude à tout le monde chez Love Productions et Channel 4 et à Noelipops, Paul, Dame Prue, l’équipe et, bien sûr, les merveilleux boulangers pour m’avoir accueilli dans la tente.

“Je souhaite à celui qui prendra le relais le meilleur et j’ai hâte de syntoniser la prochaine série sans déjà savoir qui a gagné!”

Mark Bourdillon/Love Productions

Pennsylvanie

Bake Off aura un nouveau line-up après que Matt a annoncé son départ[/caption]