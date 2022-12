Les fans de Bake Off dévastés par une nouvelle choquante après le départ de Matt Lucas laisse Noel Fielding sans co-animateur

Les fans de BAKE Off ont été dévastés après la nouvelle choquante de Matt Lucas selon laquelle il a quitté la série.

Le comédien a profité de ses comptes de médias sociaux pour annoncer qu’il avait quitté la grande tente pour de bon.

Chaîne 4 / Love Productions

Matt a annoncé son départ du programme de pâtisserie de Channel 4[/caption]

Instagram

Il a publié une déclaration annonçant la nouvelle sur les réseaux sociaux[/caption]

Dans un communiqué, Matt a déclaré qu’il était “devenu clair” pour lui qu’il ne pouvait plus présenter l’émission de pâtisserie de Channel 4.

« Adieu Bake Off ! Ce fut une expérience délicieuse et je ne peux pas imaginer une façon plus amusante de passer mes étés », a-t-il déclaré.

Il a poursuivi: «Mais il est devenu clair pour moi que je ne peux pas présenter à la fois Fantasy Football League et Bake Off à côté de tous mes autres projets.

“Donc, après trois séries et 51 épisodes, je passe allègrement la baguette à quelqu’un d’autre.”

La star de Little Britain, 48 ans, a présenté Bake Off aux côtés de l’acteur et comédien Noel Fielding.

Les fans ont été dévastés après son annonce et se sont tournés vers les réseaux sociaux pour souhaiter le meilleur à Matt.

“Ah non! Vidé !! Tu vas nous manquer mon ami ! Vous avez toujours égayé mon écran à chaque fois que la cuisson était en marche, merci pour les souvenirs et bonne chance pour tous vos projets futurs », a écrit un fan.

Un autre a déclaré: « Absolument vidé. Ce ne sera pas pareil sans toi. Merci d’avoir fait de @BritishBakeOff l’un des programmes les plus drôles et les plus heureux de la télévision.

« Je ne veux pas que tu quittes la série, Matt ! Tu es incroyable dans la série et tu me fais rire !” dit un troisième spectateur.

Alors qu’un quatrième a posté: “C’est la fin de la cuisson alors .. Quel dommage.”

Les patrons de Great British Bake Off ont rendu hommage à Matt après l’actualité.

“Nous avons adoré que Matt Lucas égaie notre tente au cours des trois dernières années, en particulier lorsque les rires et les sourires étaient si nécessaires”, ont-ils déclaré.

«Nous apprécions tout ce qu’il a fait pour Bake Off, du travail dans les bulles Covid au soutien des boulangers.

“Ce fut un plaisir – merci Matt.”

CANAL 4