Les fans de Bachelorette soupçonnent que Michael Allio est le prochain célibataire après que «l’appel de casting» semble laisser tomber des indices

LES fans de Bachelorette espèrent que Michael Allio sera nommé le prochain Bachelor après avoir découvert quelques indices majeurs.

Un appel de casting a été abandonné pour la prochaine série de The Bachelor appelant spécifiquement aux « célibataires, mères célibataires et divorcées », ce qui a amené beaucoup à présumer que le veuf serait le prochain homme de premier plan.

Il y a des spéculations qui montent Michael Allio sera le prochain Bachelor[/caption]

Michaella vie amoureuse de a été frappée par la tragédie en 2019 lorsque sa femme Laura Ritter-Allio, est décédée d’un cancer à l’âge de 33 ans.

Une page Instagram dédiée aux célibataires a repéré l’appel de casting et a émis l’hypothèse : « Est-ce que cela signifie que Michael est le célibataire ?! » en fonction des femmes très spécifiques qu’il recherchait.

De nombreux fans ont convenu que les indices semblent pencher pour Michael.

« J’espère que c’est Michael ! Ils ont déjà eu des leads avec des enfants ! Il faut pourtant le protéger à tout prix ! C’est un saint ! », a écrit un utilisateur d’Instagram.

Un autre a ajouté: « J’aime vraiment Michael et je suis dedans. »

Et un troisième a plaisanté : « J’ai besoin de savoir si c’est Michael parce que je dois me marier à la fin de l’année, j’ai besoin de savoir si je dois l’annuler. «

Dans l’un des épisodes récents de La bachelorette, le père célibataire Michael, 34 ans, a décidé de quitter le spectacle pour retourner dans son James, fils de 4 ans.

Lors de son appel téléphonique déchirant avec James, Michael était visiblement désemparé lorsqu’il a dit à son tout-petit: « Tu me manques comme un copain fou. »

L’audio a ensuite été entendu de James sonnant: « Peut-être que papa ne veut pas me voir. »

Mardi, Michael a révélé s’il était intéressé par devenir le prochain Bachelor.

Lors d’un entretien avec Gens, Michael a déclaré: « Je viens littéralement d’avoir le cœur brisé à la télévision, alors j’essaie de réparer ces ailes. Et je dois réfléchir à ce que ce serait de se fiancer et de présenter quelqu’un à mon fils dans un laps de temps aussi court. Je ne suis pas convaincu par l’idée !

Il a ajouté: « Je pense que l’amour est totalement là pour moi. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui résonnent avec mon histoire et mon message à tout veuf est qu’il peut aussi la trouver.

« C’est possible – et ils en valent la peine. »

Michael s’est ouvert sur le podcast « Happy Hour » après l’épisode qu’il n’avait jamais demandé à l’origine pour participer à l’émission.

Il a dit que les producteurs l’avaient contacté via Instagram pour être un prétendant, et après avoir dit non deux fois, il a finalement accepté de participer à l’émission.

Michael a également révélé qu’il avait demandé la permission à ses beaux-parents avant de participer à l’émission en l’honneur de Laura.

« Ma décision de commencer ce voyage n’est pas seulement la mienne. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés dans mon monde, des gens que j’aime et que je chéris, et j’ai donc dit qu’avant de décider, je n’irais pas à moins que mes beaux-parents ne m’aient donné leur pleine approbation.

Michael a créé Le projet L4 pour continuer la passion de Laura pour la philanthropie.

Cela vient après un casting pour la prochaine série Bachelor a demandé spécifiquement « aux divorcées et aux mères célibataires »[/caption]

Le veuf Michael s’est retiré de The Bachelorette de cette saison pour aller avec son fils[/caption]

Il est père célibataire de James après avoir perdu sa femme à cause d’un cancer en 2019[/caption]