Les fans de Bachelorette révèlent la théorie Greg Grippo a falsifié son combat avec Katie Thurston parce que l’acteur en herbe «voulait arrêter»

Un fan a écrit sur les réseaux sociaux : « Ma théorie : Greg est allé plus loin qu’il ne l’avait prévu/voulu et a appuyé très rapidement sur le bouton d’éjection.

D’autres ont tweeté : « Et cette merde est fausse. C’est son audition pour la suite de sa carrière. Je savais qu’il y avait quelque chose qui clochait avec ce mec dès le premier jour. #TheBachelorette #greggrippo.

Un autre a écrit: « Greg Grippo rejoint les rangs des légendes après la performance de ce soir #bachelorette. »

Un troisième a écrit: «Son canapé d’acteur a été payé au prix fort et a travaillé avec des talents tels que Michael B. Jordan et Tom Holland. Bravo Greg Grippo ! Sortez à gauche de la scène.

Certains ont partagé : « Je savais que #greggrippo agissait après son terrible monologue. Je suis directeur de casting et j’ai vu des centaines d’acteurs indiquer leur chemin à travers un monologue. Il faisait semblant. Et c’est aussi une garce. #BachelorNation #LeBachelorette #LeBacheloretteABC.

Un autre a tweeté: « Greg Grippo montrant ses talents d’acteur ce soir #TheBachelorette. »

En juin, une source a déclaré à The Sun que Greg « ment » sur sa carrière et qu’il est vraiment un « ACTEUR » qui « cherche la gloire ».

Le candidat à la réalité a été accusé d’avoir tenté d’en « tirer un rapide » sur le public en décrivant sa profession dans le marketing et en effaçant une grande partie de son passé devant la caméra de ses comptes de médias sociaux.

Selon la biographie ABC et le profil LinkedIn du jeune homme de 27 ans, il est représentant des ventes marketing pour une société basée à New York, Mondo.

Sa seule formation est l’obtention d’un baccalauréat en marketing du Saint Michael’s College du Vermont.

Cependant, un initié a révélé au Sun que « Greg est un acteur » – ce qui a « toujours été sa passion ».

«Il ment absolument sur sa carrière et ses intentions dans la série. Il a toujours voulu poursuivre une carrière devant la caméra », ont-ils déclaré.

Le Soleil a pu confirmer que Grégoire a fréquenté le prestigieux William Esper Studio, une école de théâtre de New York, de 2017 à 2019, qui n’a pas du tout été mentionné dans l’émission.

L’informateur a poursuivi: «Il avait un gros ego, mais la plupart des enfants de cette école en avaient. Il a cependant beaucoup parlé de célébrité et il semblait qu’il avait besoin de beaucoup de reconnaissance pour se sentir bien dans sa peau. Pour une raison quelconque, il essaie de se faire passer pour du marketing, ce qui n’est tout simplement pas vrai. Ou si c’est le cas, c’est juste un développement extrêmement récent et pas du tout comment il le décrit.

La source a poursuivi: « Greg pensait qu’il pourrait tirer un coup rapide sur le public en ne reconnaissant tout simplement pas qu’il est un acteur qualifié et en prétendant être un gars du marketing.

«Il a tellement supprimé de son compte de médias sociaux et de LinkedIn tout signe d’action et a dit à ses amis de ne pas le mentionner si quelqu’un le lui posait. Et il s’est détaché de toutes les photos de ses camarades de classe. Ses profils ne mentionnent même pas d’aller à William Esper, ce qui est un très grand honneur dans le monde du théâtre.

Plus tôt dans la journée, le compte Instagram Bachelornation.Scoop a partagé un tweeter de Connor a lu: «Il n’y avait pas d’éclairage au gaz dans l’épisode, il y avait une bagarre entre deux personnes dont vous avez peut-être vu 20%.

Le compte a sous-titré le message : « Connor a défendu Greg sur Twitter. Il dit qu’il n’y avait pas d’éclairage au gaz lorsque Katie elle-même (qui était là) a partagé un article sur l’éclairage au gaz #thebachelorette.

Hier, Katie ombré Greg postant sur les effets de éclairage au gaz après que les fans l’ont accusé de comportement « narcissique » et « manipulateur ».

La bachelorette La star est tombée en panne dans un moment « déchirant » lors de l’épisode de lundi après que Greg ait pris d’assaut le plateau en affirmant qu’il en avait « fini » avec la série.

Katie, 30 ans, s’est rendue sur Instagram pour re-partager une publication du compte @soyouwanttotalkabout détaillant « l’éclairage au gaz » et la façon d’identifier une personne « violente émotionnellement ».

Le message disait: « Alors vous voulez parler de gaslighting », car il expliquait l’histoire derrière la tactique de « manipulation psychologique ».

« L’éclairage au gaz est une forme d’abus émotionnel ou de manipulation psychologique consistant à déformer la vérité afin de semer la confusion ou de semer le doute chez une autre personne au point de remettre en question sa propre santé mentale ou sa réalité », a déclaré le compte.

À partir de là, le message a parlé de l’origine de la tactique et de la manière dont elle comprend « le mensonge, le discrédit, la déviation du blâme, la minimisation, le transfert du blâme, la négation des actes répréhensibles, l’utilisation de la compassion comme une arme et la réécriture de l’histoire ».

Enfin, le compte Instagram s’est clôturé avec la déclaration : « selon les professionnels de la santé mentale, les gaslighters sont le plus souvent narcissiques ».

L’épisode émotionnel de lundi a vu Katie tomber avec Grégoire.

Le concurrent est devenu enragé et a affirmé qu’il avait atteint son «point de rupture» après que Katie n’ait pas dit qu’elle l’aimait.

Après être rentrée à la maison avec Greg pour rencontrer sa mère Sandra, elle était tellement sûre qu’elle lui offrirait une rose qu’elle a dit : « Je déteste utiliser le mot favori, mais il l’est.

«Et avec Greg, je ne sais pas si je peux même dire cela, mais il sera absolument ici la semaine prochaine. Greg et moi sommes un match parfait.

Plus tard, le acteur new-yorkais a fondu en larmes en disant à sa mère : « Je suis absolument amoureux de Katie. Je me vois vraiment me mettre à genoux à la fin et proposer. »

Après son retour de visites dans sa ville natale, Greg a dit à Katie : « Je n’avais aucune idée que j’allais tomber amoureux de toi, mais je l’ai fait.

«Je n’ai jamais été aussi vulnérable de ma vie avec qui que ce soit. Je ne me mettrai pas deux fois à genoux, c’est une affaire unique pour moi et je sais que je n’aurai aucun regret à la fin.

Cependant, le directeur marketing de la banque a répondu rapidement : « J’adore vous regarder », ce qui a mis Greg mal à l’aise.

La paire alors a éclaté en dispute comme le New Yorker a affirmé qu’il était «déçu» et «malheureux» après avoir «vidé son cœur» et n’avoir pas reçu de réponse égale.





Le lendemain matin, Grégoire a visité la chambre d’hôtel de Katie et a avoué que cela « lui avait fait peur » qu’elle ne lui ait pas dit qu’elle l’aimait.

La personnalité de la télévision a admis qu’elle était juste « confuse », mais cela a rendu l’acteur encore plus furieux, alors qu’il se lançait sur la façon dont il en avait « fini » la série et leur relation.

Après qu’il soit parti en trombe, Katie a commencé à crier : « J’ai fini. j’ai fini j’ai fini j’ai fini. Je rentre à la maison », avant de l’appeler le « plus grand chagrin » de sa vie.

