Les fans de Bachelorette qualifient le favori de Katie Thurston, Greg Grippo, de « gaslighter » après que le combat ait conduit à son « point de rupture »

Les fans de BACHELORETTE ont CLAQUÉ le favori de Katie Thurston, Greg Grippo, comme un « allumeur de gaz » lors de sa sortie dramatique lors de l’épisode choquant de ce soir.

Le concurrent d’ABC a admis avoir atteint son « point de rupture » lors d’une bagarre passionnée entre son ex après qu’il soit devenu indigné, Katie ne lui aurait pas dit qu’elle l’aimait.

Au cours des épisodes émotionnels de sa ville natale, Katie, 30 ans, a rencontré la mère et le frère de Greg.

Lors d’un entretien avec sa mère, Sandra, la personnalité de la télévision a admis: « Je déteste utiliser le mot favori, mais il l’est.

« Et avec Greg, je ne sais pas si je peux même dire cela, mais il sera absolument là la semaine prochaine. Greg et moi sommes un match parfait.

L’acteur new-yorkais a eu les larmes aux yeux lorsqu’il a dit à sa mère : « Je suis absolument amoureux de Katie. Je me vois vraiment me mettre à genoux à la fin et proposer.

Il a ensuite commencé à sangloter dans une scène séparée en disant à Katie: « Je ne savais pas que j’allais tomber amoureux de toi, mais je l’ai fait.

«Je n’ai jamais été aussi vulnérable de ma vie avec qui que ce soit. Je ne me mettrai pas deux fois à genoux, c’est une affaire unique pour moi et je sais que je n’aurai aucun regret à la fin.

Cependant, Katie a simplement répondu: « J’adore te regarder. »

Greg a semblé très contrarié par la réponse courte, ce qui a amené Katie à ajouter : « J’ai dit à votre famille que notre lien est si fort et je crois en nous. Tu sais ce que je ressens pour toi, n’est-ce pas ? »

« J’essaie, » réagit Greg avec un regard décevant.

Le couple a ensuite une longue dispute sur le fait que Greg soit malheureux, ce qui, selon Katie, est «clair» pour elle.

Greg a semblé agacé à ce stade et a dit à la beauté brune : « Je ne peux pas être là à la fin si je ne pense pas que ce soit nous. C’était la plus grande étape au monde pour moi.

« Je ne comprends pas comment vous ne savez pas à ce stade. Comment ne sais-tu pas que c’est toi et moi à la fin ? Je n’ai jamais vidé mon cœur.

Katie a sangloté plus fort et a répondu: « J’ai juste besoin que tu fasses confiance à notre relation. Pourquoi perdez-vous la foi ? Je n’ai jamais eu l’impression que tu voulais nous abandonner jusqu’à maintenant.

« J’ai toujours eu l’impression que tu ne m’avais jamais retenu jusqu’à maintenant, » répliqua Greg avec assurance.

Katie a fini par laisser leur tête-à-tête déçu et Greg se demande « qu’est-ce qui vient de se passer ? »

Le lendemain matin, Greg s’est rendu dans la chambre d’hôtel de Katie et a admis qu’il lui avait « fait peur » qu’elle n’ait « aucune réaction » à son aveu d’être tombé amoureux d’elle.

Leur combat s’est poursuivi, comme Greg a dit à Katie: «Vous me donnez des réactions de surface à tout. Vous ne m’écoutez pas.

« Je suis juste confus », a répondu Katie frénétique en essayant de désamorcer la situation.

Greg a ensuite élevé la voix et a déclaré: « Que vous vous teniez dans ce couloir et me disiez que je suis celui qui nous abandonne m’a fait si mal.

« Je ne nous ai jamais abandonnés. Il y a manifestement une déconnexion ici. Même si ça me fait mal, j’ai atteint mon point de rupture avec ça. Je t’ai tout donné.

Katie, qui semblait désemparée, a demandé : « Je ne peux même pas comprendre ce que vous dites en ce moment. As tu fini? »

« Oui. C’est exactement ce que je dis. Il n’a jamais été question d’une rose, tout ce que je demandais, c’était Katie. J’aime tout chez toi et je t’ai vraiment vu comme ma fille », lui a assuré Greg.

Il a poursuivi : « Que signifie la rose à ce stade ? Quelle? Que je passe aux Fantasy Suites la semaine prochaine et que je te fasse l’amour et qu’ensuite tu passe à autre chose ?

« Je ne pense pas que tu comprennes. Je ne pense pas parce que je ne suis pas un numéro ici.

Le New-Yorkais a ensuite fait irruption hors de la chambre d’hôtel de Katie, l’amenant à le chasser en larmes.

Une fois qu’elle l’a trouvé recroquevillé sur une chaise, il lui a dit : « Tout ce que je sais, c’est que je mérite plus que ce qu’on m’a donné de votre côté.

« Et je ne suis plus heureux ici. Je ne suis pas. J’en ai fini ici », a-t-il ajouté avant de partir en trombe – laissant Katie pleurer seule par terre.

Elle s’est alors levée et a commencé à crier : « J’ai fini. j’ai fini j’ai fini j’ai fini. Je rentre à la maison », avant de l’appeler le « plus grand chagrin » de sa vie.