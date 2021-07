Les fans de Bachelorette «furieux» et «dévastés» après que Katie Thurston ait renvoyé à la maison «doux» Connor Brennan en élimination de choc

Les fans de BACHELORETTE ont déclaré qu’ils étaient « furieux » et « dévastés » après que Katie Thurston ait renvoyé à la maison « le doux » Connor Brennan.

L’élimination du choc a eu lieu lors de l’épisode de lundi.

La jeune femme de 30 ans a pris la décision de renvoyer Connor chez elle après avoir admis qu’elle se sentait coincée dans la « zone des amis ».

Suite à leur one on one date, Katie est allé rompre avec le concurrent.

Après avoir annoncé la nouvelle à Connor, une Katie émue a déclaré dans un confessionnal: « Il savait en entrant que j’étais probablement sur le point de lui briser le cœur. »

Elle a continué à pleurer en disant que Connor est « un homme avec qui tu aurais de la chance d’être », ajoutant: « J’espère juste que lorsqu’il partira d’ici ce soir, il saura à quel point il est digne de trouver l’amour. »

Dans son propre confessionnal, un Connor en larmes a qualifié la rupture de « déchirante ».

Il a déclaré: « La partie la plus déchirante de tout cela est de commencer aussi fort. »

Les émotions ont continué à couler alors qu’il retournait chez les concurrents pour dire au revoir aux autres hommes.

La plupart des autres concurrents de Connor ont ouvertement pleuré en disant au revoir, tandis que certains ont admis que lui et Katie auraient fait un grand match.

Peu de temps après que Katie ait dit au revoir à Connor, le concurrent Blake Moynes s’est arrêté pour s’assurer que la principale dame allait bien.

LES FANS RÉAGISSENT

Le casting de La bachelorette n’étaient pas les seules personnes au cœur brisé par l’élimination, alors que les fans se sont précipités sur Twitter pour interdire à Katie de renvoyer Connor chez lui.

À côté d’une photo de Michael Scott de The Office qualifiant une situation de « terrible », une personne a écrit : « Elle a largué Connor pour qu’il traîne… avec BLAKE ?!?!

Un autre a ajouté: « Oui je regarde la bachelorette et oui je suis FURIEUX Connor est rentré à la maison. »

Un troisième est intervenu : « Nous vivons dans un monde où Connor va et Hunter reste. 2021 est tellement foiré.

Malgré le tweet du fan, le candidat Hunter Montgomery a également été éliminé à la fin de l’épisode.

Tout en réagissant aux hommes disant au revoir à Connor, un fan a tweeté : « Les HOMMES dans le logement disant au revoir à Connor, je pleure yall. »





Un fan suivant était d’accord avec le sentiment, écrivant: « » LES GARS QUI PLEURENT AU DÉPART DE CONNOR EST TELLEMENT ÉMOTIONNEL. J’ai regardé tellement de saisons de la bachelorette et cela ne s’est littéralement jamais produit.

Un autre téléspectateur a écrit: « Connor est si précieux que je suis tellement contrarié. »

D’autres ont supplié les producteurs de faire de Connor la prochaine star de la franchise, comme l’a commenté une personne: « CONNOR FOR BACHELOR ».