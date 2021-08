Les fans de Bachelorette disent que Katie Thurston et Blake Moynes, heureux de vibromasseur, sont « destinés à être » alors que sa mère offre son jouet sexuel

Les fans de BACHELORETTE ont déclaré que Katie Thurston et Blake Moynes, ravis par les vibromasseurs, sont « faits l’un pour l’autre » alors que sa mère Emily lui a offert un jouet sexuel.

La femme de 30 ans a révélé le cadeau qui fait tourner les têtes alors que l’épisode des dates de la ville natale lui montrait également qu’elle passait du temps de qualité avec Greg Grippo et Justin Glaze.

5 Bachelorette Katie Thurston a reçu un cadeau qui fait tourner les têtes de la mère de son prétendant Blake Moynes Crédit : Getty Images – Getty

5 La femme de 30 ans a révélé que la mère de Blake, Emily, lui avait donné un gode drapeau canadien lors de son rendez-vous dans sa ville natale Crédit : Twitter

Alors que l’épisode diffusait le rendez-vous de Blake avec Katie, elle a pris Twitter partager avec les fans ce que sa mère a décidé de lui offrir.

À côté d’une photo du jouet sexuel conçu comme un drapeau canadien, Katie a écrit: « Je portais une putain de tenue d’église du dimanche juste pour pouvoir recevoir ce cadeau de sa mère !!? »

À côté du cadeau révélateur se trouvait un chat endormi, cependant, les fans étaient plus concentrés sur le nouveau jouet de Katie.

Une personne a écrit: « Oh mon dieu, toi et Blake étiez vraiment faits l’un pour l’autre », tandis qu’une autre a ajouté: « GIRL I AM CRRRYYYYINGGGGG. »

Les réactions n’ont pas été faites là-bas, car un fan a sonné: « Il met vraiment le ‘O’ dans O Canada! » tandis qu’un quatrième a dit, « PLEURER! »

L’INTRO MÉMORABLE DE KATIE

Cependant, le jouet sexuel patriotique n’était pas exactement un cadeau sans raison, car Katie est rapidement devenue connue des fans pour salue le célibataire Matt James avec un vibromasseur.

Lors de la première de la saison 25 du Bachelier, Katie a choqué les fans lorsqu’elle s’est présentée à Mat avec un gros gode rose.

Matt, 29 ans, a immédiatement commencé à rire de l’accessoire inattendu qu’elle a lancé juste devant son visage.

« Cela m’a permis de passer beaucoup de temps seul cette année », a déclaré Katie à propos de son raisonnement pour l’amener au spectacle.

« J’espère pouvoir vous passer le flambeau », avait-elle ajouté à l’époque.

Le concurrent émoussé a continué à porter le vibromasseur avec elle tout au long de la nuit – à la grande consternation des autres femmes du manoir.

SEXE POSITIF KATIE

Tout cela ne devrait pas surprendre car Katie a été assez ouverte sur sa sexualité positive, comme elle l’a dit une fois à ses fans: « Soyez honnête, qui se masturbe plus que d’habitude? Je jure qu’il y a eu un jour où je l’ai fait trois fois … »

La star de la télévision a ensuite réclamé elle veut coucher avec un fantôme.

« Comme si ce fantôme voulait me baiser comme si je le laisserais aimer n’importe quoi… tu es juste un fantôme. Je m’en fiche », a-t-elle dit après que son téléphone « est tombé tout seul de sa table de chevet. «

Katie a également riposté aux trolls qui l’ont critiquée pour partager une photo de lingerie, car elle a insisté sur le fait qu’elle « ne changera pas sa façon de s’occuper d’un homme ».

Au milieu de tous les échanges de cadeaux et de dates, Bachelorette les fans se sentent toujours Katie remettra finalement sa dernière rose à Blake, 30.

Auparavant, le responsable marketing bancaire s’est rendue sur son Instagram pour publier un selfie sensuel avec la légende « Je suis amoureux », aux côtés d’une icône Emoji d’ours.

Un fan a rapidement commenté: « Blake t’aime aussi », comme le deuxième a rétorqué, « Avec Blake ».

Un troisième a alors suggéré sans ambages : « C’est Blake », tandis qu’un autre a supposé que c’était le cas et a écrit : « Comment va Blake ? Allez-vous déménager au Canada ? »

5 « Je portais une putain de tenue d’église du dimanche juste pour pouvoir recevoir ce cadeau de sa mère !! » Katie a écrit sur le cadeau d’Emily Crédit : ABC/La Bachelorette

5 Katie est devenue une favorite des fans après l’avoir présentée à Bachelor Matt James avec un gode rose lors de la première de la saison 25 Crédit : Getty