Les fans de Bachelorette critiquent la romance de Katie Thurston et du débutant Blake Moynes alors qu’ils «craignent» la fin de Clare Crawley et Dale Moss

Les fans de BACHELORETTE ont critiqué la relation de Katie Thurston avec le nouveau venu Blake Moynes alors qu’ils « craignent » une autre fin à la Clare Crawley et Dale Moss.

Après être arrivé à la mi-saison pour faire bouger les choses dans l’épisode de la semaine dernière, Blake a immédiatement eu le premier rendez-vous en tête-à-tête de ce soir où sa romance avec le leader s’est rapidement échauffée.

🌹 Suivez toutes les dernières nouvelles et histoires sur La bachelorette

1

Le duo a eu son premier rendez-vous ensemble et s’est perdu dans la nature sauvage du Nouveau-Mexique sur une paire de chevaux.

Lorsqu’ils sont arrivés à un bel endroit de pique-nique pittoresque, ils ont commencé à parler d’un éventail de sujets profonds, y compris de ce qu’ils veulent chacun de la vie.

En regardant son homme étourdie, Katie, 30 ans, sourit et dit à Blake : « Tu n’arrêtais pas de dire des choses et j’étais comme… vérifie, vérifie, vérifie.

« C’est si facile avec toi et c’est ce que je veux vraiment. Quelqu’un, ça peut être juste naturel et amusant. »

Blake – qui semblait également amoureux – a fait un grand sourire et a répondu: « Quand tu dis toutes ces choses, tu me donnes des papillons.

«Et ces sentiments que j’ai besoin de ressentir. C’est pour ça que je suis venu ici. Ça fait du bien mais c’est juste.

Avant que l’un ou l’autre ne puisse aller plus loin, ils se penchèrent pour un long et passionné baiser – tous deux s’éloignant avec des sourires massifs sur leurs visages.

« Wow, tu embrasses bien aussi, check, » ajouta Katie après le baiser.

Plus tard dans la soirée, le couple s’est habillé pour un somptueux dîner aux chandelles et a continué à parler de problèmes personnels, notamment Katie racontant à Blake son expérience d’agression sexuelle passée.

Blake a assuré à Katie qu’elle serait toujours en sécurité avec lui, et ils ont à nouveau partagé un baiser intime avant d’entrer dans une autre pièce pour une danse lente.

Alors qu’ils se balançaient sur le chant de la gagnante d’American Idol, Laine Hardy, leurs mains ont commencé à trembler et à se toucher alors qu’ils se regardaient dans les yeux.

Alors que de nombreux fans ne pouvaient pas nier leur alchimie, ils redoutaient où la saison semblait se diriger… similaire à la dernière saison de Bachelorette avec Clare et Dale.

« J’ai l’impression de revoir Clare avec la façon dont elle a traité Dale entre Katie et Blake… Je ne suis pas content », a tweeté une personne.

Un autre s’est déclenché: « Lol Katie tire une Clare, je l’appelle maintenant. »

Alors qu’un troisième a écrit: « Je reçois des vibrations majeures de Clare et Dale de Katie et Blake et si la priorité passée signifie quelque chose, passons simplement à la saison de Michelle. »

« Katie arrête d’être si naïve ! Blake n’est pas le bon, s’exclama un autre.

Plus à venir…

Pour les dernières nouvelles sur cette histoire, revenez régulièrement sur Sun Online.

Le soleil est votre destination idéale pour les meilleures actualités sur les célébrités, les actualités sur le football, des histoires réelles, des images à couper le souffle et des vidéos à voir absolument.

Téléchargez notre application gratuite fantastique, nouvelle et améliorée pour la meilleure expérience Sun Online de tous les temps. Pour iPhone cliquez ici, pour Android cliquez ici. Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/TheSunUS et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal sur @TheSunUS.