Les fans de Bachelorette appellent Andrew Spencer à «être le prochain célibataire» après que Katie Thurston l’a renvoyé chez lui «trop tôt»

LES fans de Bachelorette ont été dévastés lorsque Katie Thurston a envoyé Andrew Spencer faire ses valises, mais ont une idée de la façon de le revoir.

Katie, 30 ans, a éliminé la footballeuse cette semaine dans une scène émouvante qui l’a vue le poursuivant dans le couloir d’un hôtel lui demander de rester.

4 Les fans de Bachelorette ont appelé Andrew Spencer à être le prochain Bachelor

Une semaine avant le ville natale très convoitée lundi prochain, La bachelorette a renvoyé trois hommes chez eux – Brendan Scanzano, Mike Planète et André.

Après avoir éliminé le footballeur lors de la cérémonie des roses, Katie a demandé à le sortir et rapidement a commencé à sangloter car elle a admis avoir «des sentiments si forts» pour le natif du Minnesota mais avait des «liens plus profonds» avec les autres hommes.

Katie et André tous deux ont pleuré lors de l’envoi émotionnel, mais cela a laissé les fans en vouloir plus du singleton hunky.

Ils ont demandé qu’il soit nommé prochain Bachelor afin qu’ils puissent le revoir bientôt sur leurs écrans de télévision.

« Andrew pour le prochain Bachelor », a écrit un fan.

Un autre a ajouté: « Andrew pour Bachelor. »

Un troisième a déclaré: « Elle a laissé tomber le mauvais. Cela dit, ANDREW POUR LE BACHELOR. »

Et un quatrième a commenté: « Il ferait mieux d’être le prochain célibataire. »

Après leurs adieux émotionnels, Katie a d’abord déclaré qu’elle ne regrettait pas d’avoir renvoyé Andrew chez elle.

Mais un extrait de l’émission spéciale de lundi sur les retrouvailles de Men Tell All suggère qu’elle pourrait maintenant regretter ses choix.

Le clip de prévisualisation montrait Andrew bien en forme alors qu’il remerciait Katie pour le temps passé ensemble.

« Je vous suis reconnaissant d’avoir créé un homme à partir de moi d’une manière que je ne savais pas possible », lui a-t-il dit.

« Je sais dans mon cœur que tout ce que nous avions était super réel. Je connais ton cœur … et je sais que tu vas être une épouse et une mère incroyable un jour. »

Katie a admis: « C’était difficile de regarder en arrière. C’est l’un des moments des » et si « , « et si nous avions eu plus de temps ensemble, quelle différence cela aurait-il fait ».

Le clip s’est ensuite terminé de manière spectaculaire sur un cliffhanger lorsque les animatrices, Clare Crawley et Tayshia Adams, ont demandé à Katie si elle avait des regrets.

Ce ne sont pas seulement les fans qui veulent qu’Andrew revienne en tant que célibataire.

Le finaliste a même avoué son rêve de devenir le prochain Bachelor.

« Laissez-moi être le prochain Bachelor », a-t-il écrit avec un sourire narquois en mars 2014.

Ses vieux tweets ont suscité la controverse pour la nouvelle star de télé-réalité.

Ses publications sur les réseaux sociaux au cours des dernières années ont refait surface Andrew qualifiant les femmes de « grosses putes » ainsi que d’autres commentaires concernant.

Dans un tweet à son ami de 2013, il a déclaré: « Et Direll, arrête de parler aux grosses putes. »

De retour en 2016, le favori des fans a dit : « Toutes les blondes ont de petites lèvres.

Dans un tweet écrit à Kendall Jenner en 2014, le footballeur a fait référence à l’ex star de la NFL de Kim Kardashian, Reggie Bush.

« Vous êtes juste jaloux que je sois le prochain Reggie Bush dans cette famille », a déclaré l’athlète.

Il a également fait une série de tweets controversés sur les «femmes noires» en particulier, notamment en se moquant de quelqu’un pour «avoir épousé une fille noire».

4 La Bachelorette Katie Thurston a éliminé Andrew cette semaine Crédit : ABC

4 Mais elle l’a ensuite poursuivi dans un adieu émotionnel et lui a demandé de rester Crédit : ABC