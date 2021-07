Les fans de Bachelorette accusent l’émission d’avoir «caché» la bataille contre le syndrome de Tourette de Hunter Montgomery pour en faire le nouveau «méchant»

Les FANS accusent The Bachelorette d’avoir « caché » le syndrome de Tourette de Hunter Montgomery pour en faire le nouveau « méchant » après l’élimination de Thomas Jacobs.

Le candidat a rejoint le casting en tant que père célibataire de deux enfants et a depuis suscité la controverse parmi les autres.

Les fans ont critiqué The Bachelorette pour avoir «caché» les Tourettes de Hunter

Katie s'est tournée vers Twitter pour défendre ses actions

Afficher le plomb Katie Thurston, 30 ans, a pris à Twitter défendre Chasseur Montgomery, 35 ans, car elle a affirmé que la star avait des « tourettes ».

« N’oubliez pas que vous ne voyez qu’une partie de qui sont ces hommes. Par exemple, vous ne saviez probablement pas que Hunter avait #Tourettes. »

Elle a poursuivi: « J’encourage donc tout le monde à réfléchir à deux fois avant de commenter des choses négatives sur ces hommes. #La bachelorette. »

Les fans ont été choqués, car ils ont claqué le Baccalauréat franchise pour avoir ignoré le handicap de Hunter et l’avoir décrit comme un nouveau « méchant ».

« Si la production était au courant de cela, ils n’auraient peut-être pas dû lui donner le montage qu’ils ont fait », a expliqué l’un d’eux.

Un deuxième a écrit: « D’accord. J’ai remarqué qu’ils incluaient beaucoup ses sinus reniflant quand cela ne semblait pas nécessaire, comme s’ils voulaient donner l’impression qu’il a juste une habitude grossière.

« Si c’est l’un de ses tics, les producteurs auraient dû être plus respectueux en ne le soulignant pas du tout ou sans explication. »

« Hunter ne m’avait pas conquis ou quoi que ce soit, mais la façon dont il a été édité et mordu la nuit dernière était sans vergogne », s’est plaint un troisième.

« Dites à la production que créer un faux récit de méchant est dégoûtant et distrayant pour les téléspectateurs, en plus d’être super merdique pour la cible. Cela ne vaut pas la peine », ont-ils conclu.

Hunter est l’un des 15 hommes restants en compétition pour l’amour de Katie sur La bachelorette.

Bien qu’il ait acquis une assez grande plate-forme sur les réseaux sociaux, il publie très rarement des photos avec son deux jeunes enfants.

En 2017, le candidat a célébré ses 10 ans de sobriété et il a maintenant 14 ans d’abstinence.

Hunter a rejoint le casting en tant que père célibataire de deux enfants

Il a été un « avocat » pour la sobriété

Il a depuis utilisé son temps pour défendre les autres dans leur lutte contre la toxicomanie.

« De nombreuses familles de San Angelo comptent sur Hunter pour espérer et placer leur famille en cure de désintoxication pour toxicomanie », a révélé sa sœur Natalie.

« C’est aussi un interventionniste et un grand défenseur du mouvement Black Lives Matter. C’est juste un homme et un père humain merveilleux et aimant. »

Hunter a été épinglé comme le nouveau « méchant » de la saison après Thomas Jacobs‘ élimination la semaine dernière.

Thomas Jacobs était le précédent « méchant »

Il a été éliminé la semaine dernière

L’agent immobilier basé à San Diego a été licencié par un furieux Katie qui a affirmé qu’il l’avait « utilisée » pendant l’émission.

Après que plusieurs autres concurrents aient accusé Thomas d’être sur The Bachelorette pour de mauvaises raisons, le leader de la saison l’a confronté.

Dans un moment houleux, Katie a crié à l’agent immobilier en disant: « Il a dit que vous étiez ici pour la gloire! »

Bien que Thomas ait nié les allégations, Katie et l’hôte actuel Tayshia ont eu une conversation sur ses intentions.

Katie a crié à l'agent immobilier d'être venu dans l'émission « pour la gloire »

Thomas a été sélectionné pour Bachelor in Paradise

« Il a admis qu’il était venu ici pour être le prochain célibataire », a-t-elle déclaré. Chris Harrisonles remplaçants.

« À la fin de la journée, il pensait à lui-même, et il pensait à la façon dont il allait t’utiliser pour se propulser », a répondu Tayshia.

« Je pensais aux villes natales avec ce gars », a déclaré Katie.

« Il me semble être un beau parleur », a ajouté Kaitlyn.

Bien qu’il n’ait pas reçu de rose lors de la cérémonie finale, Thomas a été invité à se joindre Baccalauréat au paradis prochaine saison.