Les fans de Bachelor in Paradise pensent que la «reine» Victoria Larson a l’air «méconnaissable et a fait du travail» dans les nouvelles photos promotionnelles de l’émission

Les fans de BACHELOR In Paradise insistent sur le fait que Victoria Larson a l’air « méconnaissable » et a peut-être même « fait du travail » dans les nouvelles photos promotionnelles de la série.

La candidate à la réalité – qui s’appelait souvent elle-même comme « Reine » – est devenue une méchant de la série comme elle était la source d’une grande partie du drame de Matt James‘ tourner comme Le célibataire plus tôt cette année.

Twitter / @bachnation

Victoria Larson a été accusée d’avoir l’air » méconnaissable » par les fans dans les nouvelles photos de Bachelor In Paradise[/caption]

abc

Cependant, elle a été renvoyée chez elle après de multiples accusations de « harcèlement » de la part des autres femmes[/caption]

abc

L’éponyme ‘Queen’ a été considérée comme le méchant de la saison de Matt James[/caption]

Après avoir été accusée par les autres femmes de la maison de comportement « d’intimidation », elle a été renvoyée chez elle en larmes mais n’a pas arrêté sa quête pour trouver l’amour.

Dans nouvelles photos promotionnelles de la prochaine saison de Bachelor In Paradise publiée par ABC aujourd’hui, Victoria, 28 ans, était magnifique avec des cheveux frais alors qu’elle posait en bikini.

Elle était abasourdie dans un maillot de bain jaune deux pièces plongeant avec un sarong imprimé de feuilles de palmier noué autour de sa taille.

La native de Floride – qui a depuis déménagé à Los Angeles – a teint ses mèches typiquement brun foncé d’un blond plus clair pour l’été.

Le visage de Victoria brillait alors qu’elle affichait une peau très lisse et des lèvres repulpées ainsi qu’un visage maquillé.

abc

Victoria s’est décrite comme une «reine» et a commencé à porter un diadème[/caption]

abc

Elle a été dévastée et a sangloté après avoir été renvoyée chez elle par The Bachelor[/caption]

abc

Victoria était à l’origine d’une grande partie du drame de la saison de Matt James[/caption]

En comparant la nouvelle photo à sa dernière apparition dans la franchise télévisée, les fans affirment qu’elle ressemble à « une personne entièrement différente ».

« ATTENDEZ QUE C’EST LA MÊME VICTORIA ?! Je n’aurais vraiment jamais compris cela », s’interroge une personne.

Un autre a fait écho: « Mon cerveau à 100% n’a pas enregistré qu’il s’agissait de Victoria. »

« Victoria a fait du travail », a accusé un utilisateur de Twitter.

Quelqu’un d’autre a posé la question : « Je n’aurais jamais reconnu son WTF, n’est-ce pas ?!

« Victoria apporte vraiment sa transformation au Publix », a plaisanté un téléspectateur – une référence aux démêlés juridiques de Victoria dans une épicerie Publix.

Plus tôt cette année, The Sun a révélé en exclusivité que Victoria était auparavant arrêté pour vol à l’étalage 250 $ valeur de maquillage et d’autres articles d’une épicerie Publix de Floride.

Elle allait ensuite être connue pour provoquer un drame dans la maison avec plusieurs dames avant la candidat controversé a été éliminé suite aux aveux du débutant Ryan qui Victoria l’a « intimidée » à plusieurs reprises.

Après que Ryan ait fait savoir à Matt qu’elle avait été qualifiée à plusieurs reprises de « houe » par Victoria, la femme de 30 ans a pris Victoria à part pour corriger son comportement.

Matt a clairement indiqué qu’il n’était « inacceptable » que de faire en sorte que quiconque dans la maison se sente « mal à l’aise » avec des injures.

Instagram / Victoria Larson

La candidate à la télévision a teint ses cheveux châtain foncé en blond plus clair[/caption]

Le beau porteur de rose a ensuite remis ses tiges, mais malgré le fait que Victoria ait proclamé qu’elle était la « seule fille » de Matt, elle a été éliminée.

« Je suis bouleversée parce que je n’ai rien fait de mal », a-t-elle déclaré en larmes.

Au lieu de faire le typique Célibataire au revoir de faire un câlin avant de sortir, Victoria s’est tenue à quelques pas de Matt et a refusé de le toucher.

« Honnêtement, je suis tellement désolé pour vous que vous écouterez ici dire au lieu des faits dans cette situation », a déclaré le candidat méprisé.

abc

Dans l’émission spéciale Women Tell All, Victoria a de nouveau pleuré en essayant de se défendre[/caption]

abc

Les autres femmes de la maison ont accusé Victoria d’être «toxique»[/caption]

Sur le Les femmes disent tout spécial, les femmes de cette saison se sont retrouvées pour la première fois face à face avec l’homme principal d’ABC – et entre elles.

Victoria a été mise sur la sellette lorsqu’on lui a demandé de répondre aux allégations selon lesquelles elle avait causé une «toxicité» dans la maison.

«Cela a été difficile de regarder la série parce que oui, j’étais impliqué dans le théâtre et c’était une expérience d’apprentissage vraiment difficile.





« Parce que j’ai l’impression que j’aurais pu tenter une histoire plus romantique », a-t-elle déclaré en s’étouffant.

L’influenceur a ajouté: « Avec ma sortie, cela m’a un peu blessé de la façon dont je t’ai vu dire, j’ai besoin de réfléchir et » je n’ai pas de mots pour elle « parce que j’avais l’impression d’avoir fait de mon mieux pour m’ouvrir .

« J’ai juste une peur énorme du rejet, c’est pourquoi ma sortie était juste un peu dramatique. Je vivais comme, juste des niveaux de douleur immense à ce moment-là. »