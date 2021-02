Les fans de Bachelor furieux alors que Rachael Kirkconnell marque la rose de Matt James et se rend dans les villes natales après des allégations de «  racisme  »

Les fans de BACHELOR sont furieux contre Matt James après que Rachael Kirkconnell ait reçu une date de sa ville natale à la suite de son scandale raciste en cours.

Le favori controversé a été critiqué cette semaine depuis allégations de comportement «raciste» dans le passé mais continuera à la semaine prochaine comme Mat Rencontre le Géorgie la famille indigène.

Malgré le drame hors écran, Rachael, 24 et Mat, 28 ans, continuent de s’entendre au cours de la saison alors que les deux hommes échangent souvent des mots d’affirmation forts.

Alors que les dames étaient à un rendez-vous de groupe, Matt a écarté Rachael et lui a demandé si elle était prête à lui faire rencontrer sa famille.

Ne pouvant cacher l’énorme sourire sur son visage, la résidente de Cumming, en Géorgie, rougit en se précipitant à l’idée de passer le reste de sa vie avec Matt.

«Mes parents seront très heureux de vous rencontrer parce que si je suis heureux, ils le sont. J’ai l’impression de chercher ce qui ressemble à toute ma vie pour cela et maintenant j’ai l’impression de l’avoir enfin trouvé.

«Mais je ne sais pas si je vais l’obtenir. Le seul souci est que je ne vous comprends tout simplement pas à la fin de ça », a-t-elle dit au beau gosse de la télé.

Affichant également un grand sourire, Matt a répondu: «Là où je suis avec toi, c’est quand je ne suis pas près de toi, je pense à toi. Et tu me fais juste sourire.

Dans un confessionnal, Rachael affirme avoir déjà trouvé celui-ci: «Je suis éperdument amoureux. Mets-toi sur un genou maintenant. C’est une affaire conclue.

Et tandis que Matt a admis qu’il n’avait pas encore choisi une personne, il a dit qu’il était dans une bonne tête.

« Je n’ai pas ma décision prise par un effort d’imagination mais ma tête est au bon endroit », a-t-il admis.

À la suite de leur conversation positive, Matt a donné à Rachael la date du groupe, assurant qu’il irait à son sud. ville natale pour rencontrer sa famille.

Rachael est sous le feu depuis photos refaites l’a montrée en train d’assister à une fête de plantation du «Vieux Sud» qui a des liens profonds avec la Confédération en 2018.

Une chaîne de activité passée sur les réseaux sociaux montre également Rachael habillée dans un costume amérindien et aimant les images « de soutien MAGA » qui montrent le drapeau confédéré.

Malgré ses excuses la semaine dernière, les fans ont été outragé son comportement est «célébrée» à la télévision – bien que ses actions passées ne soient apparues que des mois après le tournage.

Quelqu’un a écrit: «Sachant ce qui s’est passé au cours des deux dernières semaines, j’en veux à Matt d’avoir choisi Rachael pour ce rendez-vous de groupe.»

« Rachael, pas raciste, disant que ses parents ne seraient pas fâchés qu’elle ramène Matt à la maison », a tweeté une personne.

De nombreux téléspectateurs ont comparé Matt rencontrant la famille de Rachael la semaine prochaine au film Get Out, le succès de 2017 sur «un jeune homme afro-américain qui rend visite aux parents de sa petite amie blanche pour le week-end, où son inquiétude mijotante à propos de la réception de lui atteint finalement un point d’ébullition. . »

Les fans ont appelé l’hôte Chris Harrison être licencié pour Commentaires « inacceptables » fait en discutant avec l’ancien Baccalauréat, Rachel Lindsay – le premier plomb noir dans l’histoire de l’émission.

Le soleil a révélé en exclusivité le visage de longue date de la franchise « peut être viré » après avoir affirmé que les problèmes de racisme étaient «bien» en 2018 mais «pas en 2021» – tout en ajoutant qu’il «n’était pas la police réveillée».

L’épisode de ce soir de Le célibataire était un bain de sang d’élimination avec SIX femmes rentrant chez elles.

La débutante Heather Martin – qui a rejoint la saison de Colton Underwood – n’a pas eu le temps de concourir cette saison après Mat éliminé ses minutes après son arrivée.

Chelsea Vaughn et Serena Chew n’ont pas reçu de roses après la première cérémonie des roses de la soirée, tandis que Pieper James n’en a pas non plus reçu plus tard dans la nuit.

Au cours d’une tournure étonnante des événements, Abigail Heringer a été envoyée faire ses valises après avoir versé son cœur au New Yorker.

Entre-temps, Kit Keenan s’est renvoyée chez elle quand elle a avoué qu’elle ne se sentait pas «à 100% prête» pour que Matt vienne rencontrer sa famille – y compris la célèbre créatrice de mode Cynthia Rowley.