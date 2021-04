AVERTISSEMENT: CONTENU DÉTRESSE

FANS of Baby Surgeons: Delivering Miracles ont été laissés en larmes ce soir après avoir vu une femme accoucher d’un bébé mort-né.

La future maman Anne-Marie et son mari Paul avaient conçu des triplés, mais l’un de leurs bébés est décédé 9 semaines après le début de sa grossesse.

14 Bébés chirurgiens: Delivering Miracles a montré qu’une mère avait donné naissance à un bébé mort-né

14 La petite fille était décédée 27 semaines de grossesse Crédit: C4

Une autre – qu’ils ont nommée Emily – est décédée à 27 semaines, ce qui signifie qu’Anne-Marie a dû l’accoucher avec sa soeur en bonne santé Poppy.

Les téléspectateurs ont été laissés en sanglots devant les scènes déchirantes de Channel 4, qui montraient la naissance très émouvante des jumeaux.

S’adressant à Twitter, un fan a écrit: « Je suis tellement heureux que bébé aille bien, mais voir la pauvre femme donner naissance à son enfant mort-né était tout simplement horrible. Ils sont tous les deux si courageux. »

Un autre a écrit: « Jamais autant pleuré à quoi que ce soit à la télévision avant. »

14 Nommée Emily, elle avait commencé comme un tiers des triplés Crédit: C4

Un troisième a déclaré: « Ma fille a 7 semaines, et ce soir j’ai finalement vraiment compris le dicton » serre-les un peu plus longtemps, serre-les un peu plus « »

Les bébés chirurgiens de lundi soir: livrer des miracles a suivi l’histoire d’Anne-Marie et de Paul, ainsi que de deux autres naissances à haut risque.

On a montré que le professeur Basky Thilaganathan, directeur clinique du St George’s NHS Trust, guidait les trois couples tout au long de leur grossesse.

Anne-Marie et Paul ont été montrés pour la première fois à 26 semaines, expliquant aux caméras le chagrin qu’ils avaient déjà subi en perdant un bébé.

14 Maman Anne-Marie a perdu le premier de ses triplés à 9 semaines Crédit: C4

14 À 27 semaines, elle a appris que l’un des jumeaux restants était décédé Crédit: C4

«Nous avons découvert très tôt que nous étions enceintes de triplés», a déclaré Anne-Marie.

«L’un était décédé à la semaine 9. C’est émouvant, c’est définitivement émouvant, car vous devrez leur expliquer à un moment donné.

« Tu devras expliquer qu’ils sont identiques, donc ils auraient ressemblé exactement à toi. »

Le couple a été montré en train de se préparer à la naissance de leurs jumeaux restants mais, lors d’un scan, on a dit que l’un de leurs bébés avait une restriction sélective de croissance.

14 Les scènes déchirantes ont laissé les téléspectateurs sangloter Crédit: C4

14 Le professeur Basky Thilaganathan a fait tout ce qu’il pouvait pour sauver les deux bébés Crédit: C4

Anne-Marie a expliqué: « L’une des jumelles a une restriction de croissance sélective. La dernière fois, elle pesait un peu moins d’une livre et sa sœur pesait 2 livres, donc essentiellement la moitié de sa taille.

« Le risque est qu’elle n’obtiendra pas les nutriments dont elle a besoin et, si la petite jumelle arrête de grandir et décède potentiellement, elle affectera sa sœur. »

À 27 semaines, le couple dévasté a appris lors d’un autre scan que le plus petit de leurs jumeaux était décédé.

Des scènes angoissantes d’Anne-Marie pleurant d’horreur alors qu’elle apprenait la nouvelle ont laissé les téléspectateurs en larmes.

14 Le couple se console après la naissance d’Emily

14 Ils avaient « espéré que la science était fausse » Crédit: C4

« Un tel cri déchirant qui était, cette pauvre famille », a tweeté l’un d’eux.

Un autre a ajouté: « Je ne pleure jamais à rien à la télé, mais ce moment où elle a découvert qu’elle a perdu un de ses bébés m’a brisé. Tellement déchirant. »

Anne-Marie est entrée en travail à 30 semaines.

Elle a expliqué: « Nous avons nommé une jumelle Emily Marie et deux jumelles Poppy Marie, donc elle aura toujours sa sœur avec elle. »

14 Anne-Marie a ensuite dû livrer Poppy

14 Heureusement, Poppy a été livré en toute sécurité et est maintenant en plein essor Crédit: C4

Les téléspectateurs ont regardé Anne-Marie donner naissance à Emily, qui était mort-née. Son petit bébé était enveloppé dans une couverture avant d’être donné à la maman dévastée pour la tenir.

Paul a été vu en train de dire à sa femme: « Vous espérez un peu que la science avait tort, qu’elle sortirait et que nous disions: » Oh, regardez, ils avaient tort « . »

Heureusement, Anne-Marie a ensuite livré avec succès leur fille Poppy, qui est sortie en bonne santé et en hurlant.

Réfléchissant à leur expérience déchirante, Paul a déclaré: «C’est vraiment dommage, si elle avait réussi à faire 9 jours de plus, nous en aurions deux en ce moment.

14 Le couple a décrit toute l’expérience comme « douce amère »

14 Anne-Marie et Paul disent bonjour et bonne nuit à Emily Crédit: C4

« La vie peut être cruelle. C’est le sucré-amer ultime. »

Après la diffusion de l’émission, St George’s NHS Trust a tweeté une belle photo du couple avec bébé Poppy.

Dans une mise à jour publiée sur le site Web de l’hôpital, Ann-Marie a déclaré: «Poppy a huit mois maintenant (six mois corrigés), elle est passée de 3 lb 4 oz à la naissance à 14 lb 12 oz.

14 L’hôpital a partagé cette magnifique photo après la diffusion de l’émission Crédit: @StGeorgesTrust

« Elle devient si forte avec une aide assise et debout. Elle sourit constamment et adore jouer avec tout le monde autour d’elle. »

Elle a ajouté: «Nous disons bonjour et bonne nuit à sa sœur Emily tous les jours parce que chaque fois que nous nous regardons dans le miroir, elle est là aussi, la sœur jumelle identique de Poppy.

«C’est toujours un défi quotidien pour moi et Paul d’accepter la perte d’Emily. Nous combattons quotidiennement deux ensembles d’émotions polarisées, la joie et le bonheur chez Poppy avec son développement et ses progrès, mais aussi la tristesse intense de la vie sans Emily. Nous sommes convaincus qu’avec le temps, nous trouverons la paix. »