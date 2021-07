Les fans de Antiques Roadshow affirment que les incroyables poils du visage du propriétaire du mousquet le font ressembler au colonel Sanders de KFC

Les fans d’ANTIQUES Roadshow ont affirmé que les incroyables poils du visage du propriétaire du mousquet le faisaient ressembler au colonel Sanders de KFC.

Les gens ont fait une double prise quand ils ont vu le fan d’antiquités sur leurs écrans et se sont tournés vers Twitter pour s’extasier sur sa pilosité faciale unique.

Les fans d’Antique Roadshow ne pouvaient pas comprendre à quel point un homme ressemblait au colonel Sanders de KFC.

Ils ont été distraits par le fusil à mousquet géant qu’il avait valorisé lorsqu’ils ont jeté un coup d’œil à ses poils faciaux.

L’homme à la chemise à fleurs avait l’air impressionnant avec sa barbe de barbiche blanche brillante et ses poils.

Un fan a écrit : « Le colonel Sanders a utilisé ce mousquet une fois. »

Un autre a déclaré: « Un homme est impressionné par les poils du visage d’un autre homme, bravo à l’homme et à son gros pistolet. »

Pendant ce temps, il y a quelques jours à peine, un invité d’Antiques Roadshow l’a complètement perdu après avoir appris la valeur d’un modèle réduit d’avion qu’il avait récupéré gratuitement.

Dans un épisode de l’émission de la BBC diffusée plus tôt cette année, l’expert John Foster a rencontré un homme qui avait apporté un modèle de bombardier Vulcan.

Il a immédiatement admis à John qu’il n’avait pas payé un centime pour cela, en disant: « C’était dans le jardin de mon voisin.

Un invité a été stupéfait de voir combien son avion antique rapporterait

Il l’a obtenu gratuitement mais on lui a dit qu’il valait près de 2 000 £

« C’était un ornement de jardin pendant des années et il est décédé et sa famille a laissé des morceaux dans l’allée pour tous ceux qui voulaient s’aider eux-mêmes.

« Et j’avais vu ça et je me suis dit : ‘Oh, je vais avoir ça.' »

John a ensuite expliqué plus en détail: « Donc, le bombardier Vulcan a été en quelque sorte développé à la fin de la Seconde Guerre mondiale à la fin des années 40, ce qui a vraiment conduit à la guerre froide. »

John a ensuite révélé son évaluation, disant à l’invité qu’il pourrait rapporter entre 1 500 et 2 000 £ aux enchères.

L’invité a ri de surprise et a dit : « Eh bien, c’est très gentil. Très gentil, merci beaucoup. »

Antiques Roadshow est diffusé le dimanche sur BBC One et est disponible sur iPlayer.