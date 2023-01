Les fans de Ant et Dec’s Limitless Win disent tous la même chose à propos de la question de Kylie Minogue

Les TÉLÉSPECTATEURS de Ant et Dec’s Limitless Win ont tous dit la même chose ce soir.

Le quiz diaboliquement difficile d’ITV a prouvé une fois de plus qu’il avait le pouvoir de frustrer complètement les fans qui regardaient à la maison.

Dans l’épisode de ce soir, un couple a été confronté à une question ridiculement difficile de Kylie Minogue.

Le couple bien-aimé Matt et Hannah avaient du mal à encaisser l’argent au début de leur apparition.

Et quand ils ont reçu une question presque impossible à répondre sur la princesse de la pop Kylie, les fans étaient prêts à ce qu’ils abandonnent.

Après avoir écouté la chanson à succès de l’Australien Can’t Get You Out Of My Head, Ant et Dec ont alors demandé au couple : “Combien de fois Kylie Minogue chante ‘La’ avant le début de sa chanson ?”

Les fans se sont tous retrouvés à dire la même chose.

L’un d’eux a écrit: “Évidemment, combien de Las Kylie chante-t-elle dans Can’t Get You Out of My Head #LimitlessWin.”

Un deuxième a déclaré: “La classique Kylie Minogue. Pas sûr de cette question cependant. #LimitlessWin.

Un autre a déclaré: “Je viens aussi de compter combien de” La “sont dans l’intro de la chanson classique de @ kylieminogue” cantgetyououtofmyhead et heureusement, j’ai compté 32 fois. [cry lauging emoji].”

Le couple était cependant moins déconcerté par la question.

Hannah a rapidement commencé à chanter la chanson à haute voix pour compter le nombre de Las de mémoire.

Matt a ensuite appuyé sur le bouton pour utiliser l’une des lignes de vie – et a reçu une série de chiffres dans lesquels se trouvait la bonne réponse.

Avec la gamme réduite et Hannah chantant à nouveau la chanson, ils ont pris une décision.

Optant pour 32, la paire a tout risqué et espérait avoir raison.

Et étonnamment, ils encaissaient 75 000 £.