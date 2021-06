Les fans de A Place in the Sun sont furieux que le couple ait besoin de « devenir réel » alors qu’ils révèlent des demandes « pointilleuses » mais un petit budget

Les téléspectateurs de A PLACE in the Sun ont été frustrés par un invité pointilleux qui a exigé un trou de boulon spacieux aussi près que possible de la plage pour seulement 50 000 £.

À Torrevieja en Espagne, l’expert immobilier Laura Hamilton a eu du mal à trouver une maison de vacances de rêve pour l’invité Sharon dans l’épisode de mardi.

4 Sharon n’a aimé qu’une des cinq propriétés que Laura lui a montrées Crédit : CANAL 4

L’employée de l’hôpital a amené sa meilleure amie Christiana pour l’aider à choisir la maison idéale.

L’animatrice Laura a déclaré aux téléspectateurs: « Cela va être délicat, ils ont une longue liste d’exigences et je pense qu’ils vont devoir faire des compromis. »

Les fans ont qualifié l’invité de « difficile » car Sharon n’aimait que la propriété numéro trois sur les cinq que Laura lui a montrées, car elle a dit qu’ils ne dégageaient pas une ambiance de « vacances ».

Ils ont vu qu’un appartement d’une chambre était proche de la plage et de tous les magasins, bars et restaurants locaux et était sur le marché pour 53 700 €.

4 Sharon voulait une piscine Crédit : CANAL 4

Mais il n’y avait pas de piscine, ce qui était un must pour Sharon.

Sharon a déclaré: « Revenons juste en arrière. Cela a l’air bien, mais nous devons d’abord faire un peu de diligence raisonnable. J’espère déposer une offre la semaine prochaine. »

Laura a déclaré: « Pourquoi ne le faisons-nous pas? Pourquoi ne faisons-nous pas d’offre? Qu’est-ce qui vous arrête? Vous savez que le marché immobilier évolue très rapidement ici. »

Laura a ajouté : « Ce n’a pas été une recherche facile, mais nous avons trouvé quelque chose qui vous a surpris.

4 Les téléspectateurs étaient exaspérés par les demandes « pointilleuses » des invités Crédit : CANAL 4

« Dans un endroit incroyable, si proche de la plage. »

Laura espérait qu’elle ne traînerait pas et ne ferait pas d’offre.

Cependant, il a été révélé à la fin de l’épisode que Sharon avait décidé de ne pas déposer d’offre.

Les téléspectateurs se sont rendus sur Twitter exaspérés par les demandes «difficiles» des invités.

4 Sharon avait décidé de ne pas déposer d’offre Crédit : CANAL 4

Un fan a déclaré: « Vous avez 50 grands amours, pas 200, arrêtez d’être si pointilleux! »

Un deuxième a écrit: « 56k et veut une vue sur la mer, une piscine, la climatisation, etc. etc. Obtenez une vraie femme! #aplaceinthesun. »

Un autre a écrit : « Vous voulez être près de la mer ? Ensuite, rentrez chez vous et augmentez votre budget ou achetez une caravane à Skegness. »

A Place in the Sun est disponible en streaming sur All 4.