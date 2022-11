Les fans de A Place in the Sun se réjouissent de la “magnifique” Laura Hamilton alors qu’elle éblouit sur le tournage d’une nouvelle série

Les fans de A PLACE in the Sun ont jailli de la “magnifique” Laura Hamilton alors qu’elle postait sur le tournage de la nouvelle série.

Laura, 40 ans, a gagné une légion de fans pendant son passage dans la populaire émission de Channel 4.

Laura a posté sur Instagram donnant aux fans un petit aperçu des coulisses de la nouvelle série de A Place in the Sun.

Les téléspectateurs de Channel 4 regardent l’émission immobilière tous les jours de la semaine alors qu’un animateur aide les acheteurs à trouver la maison de leurs rêves à l’étranger.

Laura a donné aux fans une mise à jour rapide avant la nouvelle série, et il semble qu’ils tournent actuellement de nouveaux épisodes à Grenade, en Espagne.

La magnifique présentatrice a posté un petit teaser à ses 163 000 abonnés sur Instagram en disant : “Bon lundi. Regardez, Grenade. Il y a le palais d’Alamba.

Montrant le paysage époustouflant qui l’entoure, la présentatrice de télévision a déclaré: “Cela ne lui rend pas tout à fait justice sur Instagram, mais on a l’impression d’être dans un tableau. C’est très occupé.

L’hôte de la propriété a tourné la caméra pour montrer l’équipe de tournage derrière elle, expliquant: «Nous filmons notre synchronisation et Tom reçoit des GV. Glorieux.”

Peu de temps après, Laura a montré un cliché d’elle souriant au soleil.

Peu de temps après, Laura a montré un cliché d'elle souriant au soleil.





Cela vient après que Laura ait récemment posé dans un soutien-gorge rouge en dentelle alors qu’elle répondait aux rumeurs selon lesquelles elle se ferait refaire les seins.

Souriant pour la caméra, elle a montré sa silhouette tonique en écrivant: “Dans le passé, les gens m’ont demandé” avez-vous eu un travail de boob? Et la réponse est non’.

“Il n’y a absolument rien de mal à quiconque choisit de le faire et quand j’étais plus jeune, j’envisageais en fait une réduction car je sentais que mon corps était hors de proportion – mais à la fin j’ai décidé de ne pas le faire.

« C’est votre corps, votre choix et vous devez faire ce qui vous convient. J’avais l’habitude de lutter pour trouver de beaux sous-vêtements bien ajustés, mais maintenant il y a tellement de belles gammes qui s’adaptent parfaitement et me font me sentir bien. Un soutien-gorge bien ajusté est tellement important… »

Laura a mis fin à toute rumeur d’un travail de seins alors qu’elle posait dans un soutien-gorge rouge en dentelle[/caption]