Les fans de A Place in the Sun jaillissent de la “bombe ultime” Laura Hamilton alors qu’elle pose au dernier spectacle en direct

Les fans de A PLACE in the Sun ont jailli de la “bombe ultime” Laura Hamilton alors qu’elle posait lors de la dernière émission en direct.

Laura, 40 ans, a gagné une légion de fans pendant son passage dans la populaire émission de Channel 4.

Les fans de A Place in the Sun ont jailli de la dernière photo de Laura Hamilton

Le joueur de 40 ans était à Birmingham pour A Place in the Sun Live

Beaucoup ont eu la chance de voir Laura en personne alors qu’elle participe à A Place In The Sun Live au NEC de Birmingham.

Posant pour un cliché avant le spectacle, Laura avait l’air sensationnelle dans une longue robe verte qui comportait un ourlet à volants.

La présentatrice avait ses coiffures blondes en vagues et posait son menton sur sa main alors qu’elle souriait à la caméra.

Elle l’a légendé: “Et les portes sont ouvertes pour @aplaceinthesunofficial LIVE au @necbirmingham.

“Je prends les rênes de @jasmineharman et @jonnieirwintv aujourd’hui et j’ai hâte de discuter sur scène et de rencontrer autant d’entre vous que possible!”

Laura a immédiatement été inondée de compliments de ses fans sur les réseaux sociaux.

L’un d’eux a écrit: “Toujours la bombe ultime.”

Un autre a ajouté: “Tu es plus belle chaque jour qui passe.”





Elle a également été décrite comme une “déesse verte” et une “fille absolue” par d’autres admirateurs.

Le vert est clairement une couleur préférée de Laura, après qu’elle ait montré son physique soigné dans un numéro d’imprimé léopard vert citron la semaine dernière.

Pendant le tournage du spectacle sur la Costa Del Sol en Espagne, Laura a accessoirisé sa robe saisissante avec une grosse ceinture noire et un collier avec son nom dessus.

Elle a légendé la photo : “Chasse à la maison sur la Costa Del Sol cette semaine et il fait étonnamment chaud ! #lauraslook #blueskies #sunshine #september @dancing_leopard.”

Laura a montré sa silhouette incroyable dans une robe vert citron alors qu'elle était en Espagne la semaine dernière

A Place in the Sun est diffusé en semaine à 15 h sur Channel 4.